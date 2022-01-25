«Патриотас» — «Медельин». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (27.01.2022)

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вчера, 16:54

27 января 2022 года «Патриотас» примет «Медельин» в рамках очередного тура в Чемпионате Колумбии по футболу. Матч пройдет на стадионе «Патриотаса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Колумбии.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, в этом матче стоит присмотреться к ставке на победу гостей по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00 и на победу хозяев поля по 3.50. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«Патриотас» в нынешнем сезоне идет на 20-й строчке в турнирной таблице и не набрал ни одного балла. У команды одно поражение, три пропущенных и один забитый мяч. В последних встречах этот коллектив не может похвастаться выдающимися результатами — клуб уступил «Хуниору» со счетом 3:1, а также выиграл у «Хагуарес Кордоба» 3:0 и обыграл «Киндио» 0:3. В атаке у команды все очень даже неплохо.

«Медельин» неплохо начал этот сезон. У клуба четвертая строчка в турнирной таблице и три балла. Команда выиграла один поединок и забила один гол, при этом ей удалось не пропустить от своего оппонента. В последних матчах «Медельин» выглядит очень достойно. Клуб обыграл с минимальным счетом 1:0 «Толину», а также сыграл вничью с «Депортиво Пасто» 1:1 и поделил очки с «Атлетико Насьоналем» 0:0. В отличие от своего оппонента, в атаке у этой команды получается далеко не все.

Информация для ставок

«Медельин» не проигрывает пять матчей кряду

«Патриотас» выиграл два матча из последних пяти

У «Медельина» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.90. Больше всего мячей можно ждать от хозяев поля.