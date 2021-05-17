«Перт Глори» — «Аделаида Юнайтед»: прогноз на матч Лиги А (19.05.2021)

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вчера, 15:44

19 мая в чемпионате Австралии пройдет матч «Перт Глори» — «Аделаида Юнайтед». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этой игре букмекерская контора Бетсити расценила почти равными. Поставить на победу «Перт Глори» можно по коэффициенту 2.40, а возможная виктория «Аделаиды Юнайтед» идет за 2.68. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно за 3.84.

Также букмекер считает, что нас ожидает матч с результативным исходом. Сыграть ТБ (2,5) можно за 1.51, ТМ(2,5) – 2.49.

Форма команд

В активе «Перт Глори» три победы подряд в австралийском чемпионате. В данной серии команда обыграла «Мельбурн Виктори» (2:1), «Вестерн Юнайтед» (3:0) и «ВС Уондерерс» (5:1).

«Перт Глори» поднялся на девятую позицию рейтинга, а отставание от первой шестерки сократилось до трех баллов.

«Аделаида Юнайтед» к очередному туру подходит на четвертой строчке в общем зачете. По ходу сезона команда взяла 10 побед и пять ничьих, проиграв семь встреч своим оппонентам.

В прошлом туре лиги «Аделаида Юнайтед» с минимальным счетом победила дома «Брисбен Роар» (1:0). Гости грядущей встречи прервали череду без побед, которая затянулась на пять поединков.

Информация для ставок

• В двух последних очных встречах побеждал «Перт Глори»

• Исход ТБ (2,5) выиграл в 5 предыдущих встречах соперников

• «Перт Глори» выиграл 3 предыдущих поединка на своем поле. «Аделаида Юнайтед» проиграла 3 из 5 последних выездных встреч.

Прогноз

«Перт Глори» постепенно набрал обороты. Команда стремится приблизиться к топ-6 и подкрепляет свои намерения регулярными победами. Учитывая, что «Аделаида Юнайтед» неважно играет в гостях, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.86 в БК Бетсити.

