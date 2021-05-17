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«Перт Глори» — «Аделаида Юнайтед»: прогноз на матч Лиги А (19.05.2021)

вчера, 15:44

19 мая в чемпионате Австралии пройдет матч «Перт Глори» — «Аделаида Юнайтед». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.493.912.64
Лига Ставок 2.43 3.75 2.60
Мелбет 2.40 3.88 2.66
1XBET 2.40 3.88 2.66
BetBoom 2.40 3.75 2.60

Ставки букмекеров

Шансы команд на успех в этой игре букмекерская контора Бетсити расценила почти равными. Поставить на победу «Перт Глори» можно по коэффициенту 2.40, а возможная виктория «Аделаиды Юнайтед» идет за 2.68. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно за 3.84.

Также букмекер считает, что нас ожидает матч с результативным исходом. Сыграть ТБ(2,5) можно за 1.51, ТМ(2,5) – 2.49.

Форма команд

В активе «Перт Глори» три победы подряд в австралийском чемпионате. В данной серии команда обыграла «Мельбурн Виктори» (2:1), «Вестерн Юнайтед» (3:0) и «ВС Уондерерс» (5:1).

«Перт Глори» поднялся на девятую позицию рейтинга, а отставание от первой шестерки сократилось до трех баллов.

«Аделаида Юнайтед» к очередному туру подходит на четвертой строчке в общем зачете. По ходу сезона команда взяла 10 побед и пять ничьих, проиграв семь встреч своим оппонентам.

В прошлом туре лиги «Аделаида Юнайтед» с минимальным счетом победила дома «Брисбен Роар» (1:0). Гости грядущей встречи прервали череду без побед, которая затянулась на пять поединков.

Информация для ставок

• В двух последних очных встречах побеждал «Перт Глори»
• Исход ТБ(2,5) выиграл в 5 предыдущих встречах соперников
• «Перт Глори» выиграл 3 предыдущих поединка на своем поле. «Аделаида Юнайтед» проиграла 3 из 5 последних выездных встреч.

Прогноз

«Перт Глори» постепенно набрал обороты. Команда стремится приблизиться к топ-6 и подкрепляет свои намерения регулярными победами. Учитывая, что «Аделаида Юнайтед» неважно играет в гостях, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.86 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.48 2.21 1.91
Лига Ставок 2.60 1.45 2.11 1.68
Мелбет 2.60 1.46
1XBET 2.60 1.46
BetBoom 4.90 1.15 2.65 1.43 2.12 1.66
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shlomo
shlomo
вчера в 18:08
Хозяева не проиграют
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