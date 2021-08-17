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«Питерборо Юнайтед» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

вчера, 13:16

Чемпионшип возвращается. Настало время посмотреть на один из самых интересных поединков грядущего тура. Букмекеры Фонбет представляют котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

«Кардифф» выиграет этот матч по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на ничейный исход по 3.25 и на победу хозяев поля по 3.30.

Форма команд

«Питерборо» в этом сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два балла. Команда выиграла один поединок и проиграла один матч. У клуба в активе два забитых и четыре пропущенных мяча.

«Кардифф» в этом сезоне смотрится очень даже неплохо. Команда уже завоевала четыре пункта и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — одна победа и одна ничья. Команда забила три гола и пропустила один мяч.

Информация для ставок

● «Питерборо» выиграл два матча из последних пяти

● «Кардифф» не проигрывает четыре игры кряду

● «Питерборо» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Кардифф» находится в отличной форме, эта команда прекрасно знает, что нужно делать, когда оказываешься у ворот своего соперника. В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что первый гол забьет «Кардифф» по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на то, что только один клуб забьет в обоих таймах по 2.65.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.68 1.68 2.28
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Все комментарии
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45s69hrcnnzp
вчера в 19:25
Футбольный клуб «Кардифф» одержит победу.
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5r9wq4vfzert
вчера в 14:06
Футбольный клуб Кардифф выиграет матч.
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