«Питерборо Юнайтед» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

Чемпионшип возвращается. Настало время посмотреть на один из самых интересных поединков грядущего тура. Букмекеры Фонбет представляют котировки на грядущий поединок.
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2 : 2
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
«Кардифф» выиграет этот матч по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на ничейный исход по 3.25 и на победу хозяев поля по 3.30.
Форма команд
«Питерборо» в этом сезоне расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — два балла. Команда выиграла один поединок и проиграла один матч. У клуба в активе два забитых и четыре пропущенных мяча.
«Кардифф» в этом сезоне смотрится очень даже неплохо. Команда уже завоевала четыре пункта и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — одна победа и одна ничья. Команда забила три гола и пропустила один мяч.
Информация для ставок
● «Питерборо» выиграл два матча из последних пяти
● «Кардифф» не проигрывает четыре игры кряду
● «Питерборо» забил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Кардифф» находится в отличной форме, эта команда прекрасно знает, что нужно делать, когда оказываешься у ворот своего соперника. В этом поединке можно присмотреться к ставке на то, что первый гол забьет «Кардифф» по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на то, что только один клуб забьет в обоих таймах по 2.65.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».