«Понферрадина» — «Эспаньол». Прогноз на матч Сегунды (18.05.2021)

«Эспаньол» сыграет в гостях с «Понферрадиной» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.
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1 : 4
завершен
вчера, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Эспаньол» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.3. Победа «Понферрадины» оценивается в 3.7, ничейный исход представлен коэффициентом 2.85.
Форма команд
«Понферрадина» набрала в этом сезоне 56 очков и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. На счету команды 15 побед, 11 ничьих и 13 поражений. «Понферрадина» забила и пропустила одинаковое количество мячей в этом сезоне — 42. Клуб продолжает бороться за зону плей-офф, но отставание от идущего 6-м «Спортинга» составляет 5 очков.
«Эспаньол» близок к тому, чтобы стать победителем Сегунды. Команда набрала 78 баллов и гарантировала себе выход в Примеру. На счету каталонского клуба 23 победы, 9 ничьих и 7 поражений. В этом сезоне команда забила 66 голов и пропустила 25 мячей. В последних двух матчах «Эспаньол» набрал 1 очко и не забил ни одного мяча.
Информация для ставок
- В прошлом туре «Эспаньол» потерпел первое поражение за 16 матчей Сегунды
- «Понферрадина» проиграла в двух из последних пяти матчей
- «Эспаньол» забил восемь мячей в пяти последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.1. Еще одна актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Эспаньола» по коэффициенту 1.28.