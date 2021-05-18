«Понферрадина» — «Эспаньол». Прогноз на матч Сегунды (18.05.2021)

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вчера, 07:03

«Эспаньол» сыграет в гостях с «Понферрадиной» в рамках 40-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Эспаньол» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.3. Победа «Понферрадины» оценивается в 3.7, ничейный исход представлен коэффициентом 2.85.

Форма команд

«Понферрадина» набрала в этом сезоне 56 очков и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. На счету команды 15 побед, 11 ничьих и 13 поражений. «Понферрадина» забила и пропустила одинаковое количество мячей в этом сезоне — 42. Клуб продолжает бороться за зону плей-офф, но отставание от идущего 6-м «Спортинга» составляет 5 очков.

«Эспаньол» близок к тому, чтобы стать победителем Сегунды. Команда набрала 78 баллов и гарантировала себе выход в Примеру. На счету каталонского клуба 23 победы, 9 ничьих и 7 поражений. В этом сезоне команда забила 66 голов и пропустила 25 мячей. В последних двух матчах «Эспаньол» набрал 1 очко и не забил ни одного мяча.

Информация для ставок

В прошлом туре «Эспаньол» потерпел первое поражение за 16 матчей Сегунды

«Понферрадина» проиграла в двух из последних пяти матчей

«Эспаньол» забил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.1. Еще одна актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Эспаньола» по коэффициенту 1.28.