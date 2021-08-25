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«Порту» — «Арока»: прогноз на матч чемпионата Португалии (28.08.2021)

сегодня, 14:39

В 4-м туре португальской лиги «Порту» дома примет «Ароку». Мы приготовили обзор ставок букмекеров и прогноз на игру, которая состоится 28 августа 2021 года.

Португалия. Примейра 2021/2022
Порту
Арока
- : -
28 августа 2021, 20:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.2718.85
Мелбет 1.20 6.80 15.00
1XBET 1.20 6.80 15.00

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в итоговом успехе хозяев предстоящей встречи. БК Мелбет предлагает поставить на победу «Порту» по коэффициенту 1.20, ничья находится на отметке 6.90, а сенсация в виде победы «Ароки» получила котировку 16.00.

Аналитики сервиса также считают, что команды порадуют болельщиков результативным футболом. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.68, ТМ(2,5) – 2.31.

Форма команд

Футболисты «Порту» смогли набрать семь из девяти возможных очков в трех стартовых турах чемпионата Португалии. «Драконы» начали выступления в лиге с последовательных побед над «Белененсешем» (2:0) и «Фамаликаном» (2:1), но затем допустили осечку гостевой игре против «Маритиму» (1:1), где не удалось удержать победный счет.

Для «Ароки» дебютные матчи в новом созыве лиги получились сложными. Сначала команда неудачно сыграла дома против «Эшторила» (0:2), а затем с аналогичным счетом уступил на поле «Бенфики» (0:2). Но уже в третьем туре футболисты «Ароки» продемонстрировали морально-волевые качества и вырвали домашнюю победу у «Фамаликау» (2:1), уступая в счете к середине второго тайма.

Информация для ставок

  • «Порту» выиграл 7 из 8 матчей против «Ароки»
  • «Порту» забивал минимум 2 гола в 3 из 4 предыдущих встречах с соперником
  • В 4 прошлых дуэлях команд прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Встречаются соперник несопоставимые по классу. При этом, у «Порту» будет двойная мотивация после неудачи в прошлом туре, а «Арока» лучшие результаты показывает на домашней арене. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Порту» с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Мелбет.

Ранее букмекеры дал прогноз на матч, в котором сыграет чемпион Португалии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.64 1.80 2.07
Мелбет 2.34 1.67
1XBET 2.34 1.67
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:43
Порту выиграет этот матч
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