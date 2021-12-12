«Порту» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.12.2021)

В дежурном туре чемпионата Португалии пройдет встреча между «Порту» и «Брагой». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.
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сегодня, 23:30
Ставки букмекеров
В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Порту» идут по коэффициенту 1.48. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 4.50, а победа «Браги» идет по котировке 6.40.
Форма команд
На данный момент «Порту» лидирует в турнирной таблице лиги. Но у «драконов» только условное преимущество над «Спортингом», который идет вторым за счет худшей разницы забитых и пропущенных голов.
В предыдущем поединке лиги «драконы» обыграли в гостях «Портимоненси» (3:0), а на групповой стадии Лиги чемпионов команда проиграла дома «Атлетико» (1:3), отправившись в Лигу Европы с третьей строчки квартета.
«Брага» занимает четвертое место в рейтинге чемпионата Португалии, отставая от тройки лидеров на шесть очков. В активе команды четыре победы в пяти прошлых турах, которые и позволили ей улучшить турнирное поражение.
В последнем поединке чемпионата «Брага» разобралась дома с «Эшторилом» (2:0), а в Лиге Европы «оружейники» сыграли вничью с «Црвеной Звездой» (1:1), пробившись в раунд плей-офф со второго места.
Информация для ставок
• Серия без поражений в лиге у «Порту» достигла 41 матча
• В 8 прошлых матчах «Порту» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)
• «Брага» не проигрывала в 10 из прошлых 11 матчей чемпионата Португалии
Прогноз
«Порту» и «Брага» стабильно закрывают очные встречи в результативном формате. Вот и сейчас команды пребывают в неплохой форме, что позволяет ожидать от них забитых голов. Поэтому предлагаем ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.