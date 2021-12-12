«Порту» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.12.2021)

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сегодня, 09:23

В дежурном туре чемпионата Португалии пройдет встреча между «Порту» и «Брагой». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Порту» идут по коэффициенту 1.48. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 4.50, а победа «Браги» идет по котировке 6.40.

Форма команд

На данный момент «Порту» лидирует в турнирной таблице лиги. Но у «драконов» только условное преимущество над «Спортингом», который идет вторым за счет худшей разницы забитых и пропущенных голов.

В предыдущем поединке лиги «драконы» обыграли в гостях «Портимоненси» (3:0), а на групповой стадии Лиги чемпионов команда проиграла дома «Атлетико» (1:3), отправившись в Лигу Европы с третьей строчки квартета.

«Брага» занимает четвертое место в рейтинге чемпионата Португалии, отставая от тройки лидеров на шесть очков. В активе команды четыре победы в пяти прошлых турах, которые и позволили ей улучшить турнирное поражение.

В последнем поединке чемпионата «Брага» разобралась дома с «Эшторилом» (2:0), а в Лиге Европы «оружейники» сыграли вничью с «Црвеной Звездой» (1:1), пробившись в раунд плей-офф со второго места.

Информация для ставок

• Серия без поражений в лиге у «Порту» достигла 41 матча

• В 8 прошлых матчах «Порту» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)

• «Брага» не проигрывала в 10 из прошлых 11 матчей чемпионата Португалии

Прогноз