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«Порту» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.12.2021)

сегодня, 09:23

В дежурном туре чемпионата Португалии пройдет встреча между «Порту» и «Брагой». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.464.907.03
Фонбет 1.37 5.00 8.50
Мелбет 1.38 5.05 8.00
1XBET 1.38 5.05 8.00
BetBoom 1.37 5.07 8.25

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Порту» идут по коэффициенту 1.48. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 4.50, а победа «Браги» идет по котировке 6.40.

Форма команд

На данный момент «Порту» лидирует в турнирной таблице лиги. Но у «драконов» только условное преимущество над «Спортингом», который идет вторым за счет худшей разницы забитых и пропущенных голов.

В предыдущем поединке лиги «драконы» обыграли в гостях «Портимоненси» (3:0), а на групповой стадии Лиги чемпионов команда проиграла дома «Атлетико» (1:3), отправившись в Лигу Европы с третьей строчки квартета.

«Брага» занимает четвертое место в рейтинге чемпионата Португалии, отставая от тройки лидеров на шесть очков. В активе команды четыре победы в пяти прошлых турах, которые и позволили ей улучшить турнирное поражение.
В последнем поединке чемпионата «Брага» разобралась дома с «Эшторилом» (2:0), а в Лиге Европы «оружейники» сыграли вничью с «Црвеной Звездой» (1:1), пробившись в раунд плей-офф со второго места.

Информация для ставок

• Серия без поражений в лиге у «Порту» достигла 41 матча
• В 8 прошлых матчах «Порту» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)
• «Брага» не проигрывала в 10 из прошлых 11 матчей чемпионата Португалии

Прогноз

«Порту» и «Брага» стабильно закрывают очные встречи в результативном формате. Вот и сейчас команды пребывают в неплохой форме, что позволяет ожидать от них забитых голов. Поэтому предлагаем ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.72 2.25
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.28 1.70
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Все комментарии
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j5qm4cqm2r3x
сегодня в 11:44
Футбольный клуб Порту одержит победу.
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