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«Порту» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2021)

сегодня, 00:31

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» сыграет против «Фамаликау». Вашему вниманию обзор линии букмекеров и прогноз на матч, который пройдет 30 апреля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.429.77
Лига Ставок 1.37 5.00 7.80
Фонбет 1.37 4.90 8.50
Мелбет 1.41 4.84 7.60
1XBET 1.47 16.00 2.97

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, у «Порту» солидные шансы одержать победу в этой игре. Ставки на успех хозяев в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.35. Заключить пари на ничейный исход предлагается по котировке 5.05, а победа «Фамаликау» доступна за 9.00.

Что касается голов, то здесь симпатии букмекера на стороне результативного исхода. Вероятность выигрыша ставки ТБ(2,5) оценивается в 1.78, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

За пять туров до конца чемпионата Португалии «Порту» отстает от лидера «Спортинга» на шесть очков. Этот гандикап мог быть меньше, но в прошлом туре лиги «драконы» не смогли справиться в гостях с «Морейренсе» (1:1).

До этого «Порту» шел на серии из семи победных матчей в португальской лиге. Последними жертвами команды стали «Витория» (1:0), «Насионал» (1:0) и «Тондела» (2:0), которые были обыграны всухую.

«Фамаликау» базируется на 12-м месте в таблице, набрав в общей сложности 31 балл. На данный момент команда имеет преимущество над зоной прямого вылета в виде пяти очков. В пяти предыдущих турах лиги «Фамаликау» проиграл только один матч – «Портимоненси» (0:1). Также в данной серии команда отметилась победами над «Пасуш де Феррейрой» (2:0) и «Жил Висенте» (3:0), а также разошлась миром со «Спортингом» (1:1) и «Тонделой» (2:2).

Информация для ставок

  • «Порту» не проигрывал в 23 прошлых матчах чемпионата Португалии
  • В 4 прошлых матчах «Порту» в лиге сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Фамаликау» не проигрывал в трех последних гостевых матчах чемпионата – две победы и одна ничья

Прогноз

Несмотря на комфортные позиции в турнирной таблице, «Фамаликау» еще не лишен мотивации набирать очки. «Порту» тоже нацелен на максимальный результат, поскольку «драконы» ожидают осечек «Спортинга».

Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Тондела» — «Бенфика».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.75 1.65 2.33
Лига Ставок 2.11 1.68 1.66 2.13
Мелбет 2.18 1.76
1XBET 3.20 1.35 2.75 1.40 1.65 2.24
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:34
Порту фаворит встречи
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