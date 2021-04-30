«Порту» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2021)

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сегодня, 00:31

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» сыграет против «Фамаликау». Вашему вниманию обзор линии букмекеров и прогноз на матч, который пройдет 30 апреля.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, у «Порту» солидные шансы одержать победу в этой игре. Ставки на успех хозяев в линии БК Бетсити идут по коэффициенту 1.35. Заключить пари на ничейный исход предлагается по котировке 5.05, а победа «Фамаликау» доступна за 9.00.

Что касается голов, то здесь симпатии букмекера на стороне результативного исхода. Вероятность выигрыша ставки ТБ (2,5) оценивается в 1.78, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

За пять туров до конца чемпионата Португалии «Порту» отстает от лидера «Спортинга» на шесть очков. Этот гандикап мог быть меньше, но в прошлом туре лиги «драконы» не смогли справиться в гостях с «Морейренсе» (1:1).

До этого «Порту» шел на серии из семи победных матчей в португальской лиге. Последними жертвами команды стали «Витория» (1:0), «Насионал» (1:0) и «Тондела» (2:0), которые были обыграны всухую.

«Фамаликау» базируется на 12-м месте в таблице, набрав в общей сложности 31 балл. На данный момент команда имеет преимущество над зоной прямого вылета в виде пяти очков. В пяти предыдущих турах лиги «Фамаликау» проиграл только один матч – «Портимоненси» (0:1). Также в данной серии команда отметилась победами над «Пасуш де Феррейрой» (2:0) и «Жил Висенте» (3:0), а также разошлась миром со «Спортингом» (1:1) и «Тонделой» (2:2).

Информация для ставок

«Порту» не проигрывал в 23 прошлых матчах чемпионата Португалии

В 4 прошлых матчах «Порту» в лиге сыграла ставка ТМ(2,5)

«Фамаликау» не проигрывал в трех последних гостевых матчах чемпионата – две победы и одна ничья

Прогноз

Несмотря на комфортные позиции в турнирной таблице, «Фамаликау» еще не лишен мотивации набирать очки. «Порту» тоже нацелен на максимальный результат, поскольку «драконы» ожидают осечек «Спортинга».

Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Бетсити.

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