«Порту» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (27.02.2021)

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сегодня, 03:14

В 21-м туре Примейры «Спортинг» сыграет на выезде с «Порту». Сможет ли один из самых титулованных клубов своей страны одолеть лидера чемпионата?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет предлагает коэффициент 3.4 на победу гостей, в то время как победа «Порту» будет стоить 2.2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.3.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 2.26. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, можно поставить на тотал меньше 2.5 мячей за 1.63.

Форма команд

«Спортинг» продолжает быть единоличным лидером Примейры и опережает ближайшего преследователя «Порту» на 10 очков. Лиссабонцы находятся в отличной форме и показывают достойные результаты. В последних турах «Спортинг» одолел «Портимоненси» и «Пасуш де Ферейра» с одинаковым счетом (1:0). До конца чемпионата довольно далеко, но хороший задел на чемпионство у «Спортинга» уже есть.

«Порту» преследует «Спортинг», но отставание слишком большое. Только победа в этом матче сможет вернуть интригу в противостояние и помешать досрочному чемпионству «Спортинга». В последних двух матчах «Порту» выиграл у «Ювентуса» в Лиге чемпионов (2:1) и переиграл «Маритиму» (2:1) в чемпионате Португалии.

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывает в чемпионате Португалии с июля 2020 года

В последних десяти выездных матчах Примейры «Спортинг» забивал не менее 2 мячей за игру

В четырех из пяти последних матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»

«Порту» забивает десять домашних матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Спортинг» не принимает участия в еврокубках, и команда может сосредоточиться на чемпионате. «Порту» держит в голове ответный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» и это может сказаться на результате. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на «Спортинг» с форой 0. Коэффициент на данный исход составит 2.41.