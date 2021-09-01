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Португалия — Ирландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)

01 сентября 2021, 06:31

Квалификация на Чемпионат мира в Катаре возобновляется. В четвертом туре мы увидим сражение Португалии и Ирландии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Португалия
Ирландия
2 : 1
завершен
01 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.2415.07
Фонбет Live! 16.00 1.04 94.00
Мелбет 1.20 6.62 21.00
1XBET 1.21 7.50 17.00
BetBoom 1.18 7.30 23.00

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с явным перевесом в сторону хозяев. Взять победу Португалии с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6, в случае победы гостей зайдет коэффициент 19. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.8.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

Португалия не смогла защитить титул чемпиона Европы и вынуждена была передать его Италии. Команда вышла из своей группы, одержав всего одну победу, но уже на стадии 1/8 в битве с Бельгией проиграла (0:1) и отправилась домой.

В предыдущих матчах квалификации ЧМ коллектив сыграл с Сербией (2:2) и Люксембургом (3:1).

Ирландия также минувшие матчи квалификации проводила с Сербией и Люксембургом, но не смогла зацепиться за очки, поражения (2:3) и (0:1) соответственно. На чемпионате Европы команда участия не принимала, но в июне провела два товарищеских матча, где разгромила Андорру (4:1) и сыграла в нулевую ничью с Венгрией.

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия Португалии насчитывает три поединка
• Ирландия не проигрывает три матча кряду
• Четыре из пяти последних встреч Португалии завершились результатом ТБ 2.5
• Последняя очная встреча завершилась поражением Ирландии (1:5)

Прогноз

В этом матче мы увидим абсолютное доминирование хозяев без шансов для гостей. Команда забьет несколько мячей и оформит очередные три очка. Сделать ставку на победу Португалии с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.78 1.61 2.37
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 1.93 1.97
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Все комментарии
Gahi
Gahi
01 сентября в 10:29
В этом матче между Португалией и Ирландией конечно фаворитами являются хозяева. Они во всех линиях сильней своего соперника. Поэтому как бы не старались игроки Ирландии но даже ничью им будет трудно добиться. Но футболе всякое бывает, а может у них и получится добиться ничейного результата. Удачи
shlomo
shlomo
01 сентября в 06:33
Португалия фавориты матча
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