Португалия — Ирландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)

Квалификация на Чемпионат мира в Катаре возобновляется. В четвертом туре мы увидим сражение Португалии и Ирландии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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2 : 1
завершен
01 сентября 2021, 21:45
среда
Ставки букмекеров
Котировки на данную игру предоставлены с явным перевесом в сторону хозяев. Взять победу Португалии с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6, в случае победы гостей зайдет коэффициент 19. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.8.
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.
Форма команд
Португалия не смогла защитить титул чемпиона Европы и вынуждена была передать его Италии. Команда вышла из своей группы, одержав всего одну победу, но уже на стадии 1/8 в битве с Бельгией проиграла (0:1) и отправилась домой.
В предыдущих матчах квалификации ЧМ коллектив сыграл с Сербией (2:2) и Люксембургом (3:1).
Ирландия также минувшие матчи квалификации проводила с Сербией и Люксембургом, но не смогла зацепиться за очки, поражения (2:3) и (0:1) соответственно. На чемпионате Европы команда участия не принимала, но в июне провела два товарищеских матча, где разгромила Андорру (4:1) и сыграла в нулевую ничью с Венгрией.
Информация для ставок
• Безвыигрышная серия Португалии насчитывает три поединка
• Ирландия не проигрывает три матча кряду
• Четыре из пяти последних встреч Португалии завершились результатом ТБ 2.5
• Последняя очная встреча завершилась поражением Ирландии (1:5)
Прогноз
В этом матче мы увидим абсолютное доминирование хозяев без шансов для гостей. Команда забьет несколько мячей и оформит очередные три очка. Сделать ставку на победу Португалии с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.