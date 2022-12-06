«Фейренсе» — «Санта-Клара». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (08.12.2022)

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вчера, 16:45

Ставки букмекеров

Этот матч букмекеры рассматривают, как противостояние двух равных соперников. Ставки на победу «Фейренсе» играются по коэффициенту 2.85, ничья оценивается в 3.20, а победа «Санта-Клары» играется по котировке 2.45.

Линия, которую предложила букмекерская компания Лига Ставок, идет с перевесом в пользу низовой игры. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.57, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

На групповом этапе Кубка португальской лиги «»» провел два поединка. В стартовом матче турнира команда принимал на своем поле «Ароку», не сумев удержать победный счет – ничья 1:1. Затем клуб отправился на поле «Оливейренсе», где вновь был зафиксирован мировой счет, но на этот раз без забитых голов (0:0).

«Санта-Клара» хуже провела два первых поединка Кубка лиги Португалии. В первой игре группы клуб играл на поле «Лейшоеша», где было зафиксировано поражение со счетом 1:2. Дальше футболисты «Санта-Клары» принимали на домашней арене «Оливейренсе», где команда смогла избежать поражения на последних минутах – ничья 1:1.

Информация для ставок

«Фейренсе» сыграл вничью в 5 предыдущих матчах всех турниров

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 8 из прошлых 10 матчей «Фейренсе»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 5 очных противостояний

Прогноз

Мы считаем, что футболисты «Фейренсе» и «Санта-Клары» установят лимит на голы в очном противостоянии. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.57 в БК Лига Ставок.