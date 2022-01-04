«Белененсеш» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.01.2022)

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04 января 2022, 12:25

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что в этом противостоянии нет фаворита. Ставки на победу «Белененсеша» идут по коэффициенту 2.61, а шансы «Ароки» на викторию аналитики оценили в 2.77. Заключить пари на ничью в этой игре можно по котировке 3.28.

Эксперты также считают, что команды сыграют в прагматичном стиле и не превысят планку в два забитых гола. Ставки на ТМ(2,5) мячей идут по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Белененсеш» на данный момент является главным аутсайдером португальской лиги. В активе этой команды только одна победа и пять ничьих, а восемь набранных очков располагают ее на последнем месте в турнирной таблице.

При этом серия из поражений «Белененсеша» в чемпионате затянулась на пять туров, а в последней игре команда уступила в гостях «Визеле» (0:2).

У «Ароки» более комфортное турнирное положение. Клуб смог пополнить свой счет на 14 очков за 16 туров, заняв промежуточное 14-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. При этом «Арока» смогла набрать только один балл в четырех прошлых турах, сыграв вничью с «Портимоненси» (1:1) на выезде, а поражения в данной серии команда потерпела в очных встречах с «Брагой» (0:6), «Визелой» (1:4) и «Санта Кларой» (1:2).

Информация для ставок

«Белененсеш» не забивал голы в 6 из прошлых 8 матчей лиги

В 5 последних матчах «Белененсеша» сыграла ставка ТМ(2,5)

Соперники сыграли на ТМ(2,5) в 6 из прошлых 8 очных матчей

Прогноз

«Белененсеш» очень слабо действует в атаке. У команды только семь забитых голов за 15 туров чемпионата. «Арока», в свою очередь, наиграла на 16 мячей за 16 туров лиги. Учитывая пассивность команд, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.