«Боавишта» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.03.2022)

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вчера, 18:32

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех эксперты отдают гостям. Поставить на победу «Браги» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.86. В то же время вероятность победы «Боавишты» оценивается в 4.30, а за ничью выставлена котировка 3.58.

Также аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Сыграть ставку ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Боавишта» занимает 13 место чемпионата, набрав 25 баллов. В текущем розыгрыше лиги хозяева предстоящей игры больше половины матчей свели к ничейным исходам (13), зафиксировано четыре победы и семь поражений.

При этом в минувшем туре «Боавишта» заработала три очка по итогам гостевой встречи против «Эшторила» (3:2), продлив серию без поражений до четырех поединков.

«Брага» подает сигналы с четвертого места рейтинга. В активе команды 45 баллов, а дистанция от тройки лидеров составляет девять очков.

Отметим, что за три прошлых тура «Браге» удалось набрать 7 из 9 возможных очков. В данной серии «оружейники» оказались сильней «Пасуш де Феррейры» (2:1) и «Тонделы» (1:0), а в игре с «Санта Кларой» случилась ничья без голов (0:0).

Информация для ставок

В 4 последних домашних матчах «Боавишты» фиксировалась ничья

В 4 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка ТБ (2,5) голов

(2,5) голов «Боавишта» и «Брага» обменивались голами в 4 прошлых очных противостояниях

Прогноз

В этом матче предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет. «Боавишта» и «Брага» стабильно обеспечивают выигрыш такого исхода в очных противостояниях.