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«Боавишта» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.03.2022)

вчера, 18:32
Брага

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех эксперты отдают гостям. Поставить на победу «Браги» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.86. В то же время вероятность победы «Боавишты» оценивается в 4.30, а за ничью выставлена котировка 3.58.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.133.611.96
Фонбет 4.05 3.50 1.92
Мелбет 3.82 3.42 2.03
BetBoom 3.98 3.43 1.97

Также аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Сыграть ставку ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Боавишта» занимает 13 место чемпионата, набрав 25 баллов. В текущем розыгрыше лиги хозяева предстоящей игры больше половины матчей свели к ничейным исходам (13), зафиксировано четыре победы и семь поражений.

При этом в минувшем туре «Боавишта» заработала три очка по итогам гостевой встречи против «Эшторила» (3:2), продлив серию без поражений до четырех поединков.

«Брага» подает сигналы с четвертого места рейтинга. В активе команды 45 баллов, а дистанция от тройки лидеров составляет девять очков.

Отметим, что за три прошлых тура «Браге» удалось набрать 7 из 9 возможных очков. В данной серии «оружейники» оказались сильней «Пасуш де Феррейры» (2:1) и «Тонделы» (1:0), а в игре с «Санта Кларой» случилась ничья без голов (0:0).

Информация для ставок

  • В 4 последних домашних матчах «Боавишты» фиксировалась ничья
  • В 4 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка ТБ(2,5) голов
  • «Боавишта» и «Брага» обменивались голами в 4 прошлых очных противостояниях

Прогноз

В этом матче предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет. «Боавишта» и «Брага» стабильно обеспечивают выигрыш такого исхода в очных противостояниях.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.47 1.88 2.00 1.49 2.71
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.82 2.09
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:22
В этом матче обе команды забьют. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 19:19
Гости не проиграют
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