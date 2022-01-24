«Эшторил» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (27.01.2022)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

В этой встрече эксперты больше ценят хозяев поля. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Эшторила» принимаются по коэффициенту 1.96. За ничью предложена цен 3.42, а победа «Ароки» идет по котировке 4.05.

Также линия букмекера свидетельствует о том, что команды сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.68, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Эшторил» занимает седьмое место в чемпионате Португалии. Команда ухудшила турнирное положение, набрав только один балл в четырех предыдущих турах.

После ничейного матча с «Фамаликау» (2:2) «Эшторил» последовательно проиграл «Морейренси» (0:1), «Порту» (2:3) и «Витории» (1:3). При этом в восьми домашних играх португальской лиги хозяева одержали лишь одну победу.

«Арока» на данный момент находится в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее место рейтинга. По итогам 18-и сыгранных туров команда установила такие показатели успешности: три победы, пять ничьих и 10 голов.

Отметим, что в трех последних турах чемпионата «Арока» не набирала очки, последовательно уступив «Браге» (0:6), «Белененсешу» (1:2) и «Бенфике» (0:2).

Информация для ставок

В 3 прошлых встречах «Эшторила» и «Ароки» прошла ставка ТМ(2,5)

В 8 домашних матчах чемпионата «Эшторил» забил 11 голов

«Арока» не побеждала в 10 прошлых гостевых матчах всех турниров

Прогноз

К очной встрече «Эшторил» и «Арока» подходят после серии неудач в чемпионате Португалии. Чтобы исправить ситуацию, обеим командам придется сыграть с акцентом на защиту, чтобы минимизировать риски у собственных ворот. Рекомендуем сыграть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.