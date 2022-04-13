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«Фамаликан» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.04.2022)

вчера, 12:27
Жил Висенте

Ставки букмекеров

Линия, которую открыла БК Фонбет, говорит о том, что «Фамаликан» является небольшим фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.30, за ничью выставлена цена 3.25, а победа «Жил Висенте» доступна по котировке 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.423.393.13
Мелбет 2.38 3.28 3.11
1XBET 2.38 3.28 3.11

Линия, предложенная букмекером, также свидетельствует в пользу низового формата. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Фамаликан» уступил «Портимоненси» в прошлом туре чемпионата Португалии (0:1). Этим поражением клуб продлил серию без побед в лиге до четырех матчей (три проигрыша и две ничьи).

В общем зачете «Фамаликан» занимает 14-е место, опережая зону прямого вылета на пять очков. Стоит выделить, что в 14 домашних матчах португальского первенства хозяева забили всего 14 голов, допустив 16 пропущенных мячей.

Футболисты «Жил Висенте» пока удерживаются на пятом месте рейтинга. При этом клуб не знает побед в трех турах кряду, где были зафиксированы поражения от «Ароки» (1:2) и «Морейренси» (1:2), а также результативная ничья с «Маритиму» (1:1).

При этом в 14 гостевых поединках чемпионата «Жил Висенте» допустил только два поражения (семь побед и пять ничейных встреч), а защита команды на выезде пропустила всего 12 голов.

Информация для ставок

  • «Жил Висенте» разгромил «Фамаликан» в матче первого круга (4:0)
  • В 9 последних гостевых матчах лиги «Жил Висенте» проиграл только один поединок
  • В 5 прошлых турах чемпионата атака «Фамаликана» забила всего 3 гола

Прогноз

Анализ линии, статистики и общей форм команд дает основания рекомендовать ставку на двойной шанс гостей. Такое пари в букмекерской конторе Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.58.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.61 1.76 2.14
Мелбет 1.79 2.13
1XBET 1.79 2.13
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:35
Две каждая по своему мотивированные команды. Обе неплохи в атаке. Жил Висенте объективно сильнее, на стороне Фамаликана риск вылететь из лиги и фактор домашнего поля. Думаю, тут осторожничать не станут ни хозяева, ни гости. Тем более первые не выигрывают уже в пяти турах кряду, а вторые - в трёх подряд. Фамаликан в трёх предыдущих матчах лиги трижды сыграл на ОЗ. А Жил Висенте обменивается голами с соперниками уже четыре тура кряду. Вполне логично в такой ситуации ждать обмена точными ударами в предстоящем матче. Личные встречи Фамаликана и Санта-Клары в последние годы по большей части получаются весёлыми в плане голов: то крупно выигрывает одна команда, то громит оппонента другая, то происходит обмен голами. Думаю, кэф 1,84 - неплохой, чтобы поверить в голы с обеих сторон. Тем более уже три матча подряд эти команды в личках не играли на ОЗ. А любая серия, как известно, рано или поздно заканчивается.
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