«Фамаликан» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.04.2022)

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вчера, 12:27

Ставки букмекеров

Линия, которую открыла БК Фонбет, говорит о том, что «Фамаликан» является небольшим фаворитом этого матча. Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.30, за ничью выставлена цена 3.25, а победа «Жил Висенте» доступна по котировке 3.10.

Линия, предложенная букмекером, также свидетельствует в пользу низового формата. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Фамаликан» уступил «Портимоненси» в прошлом туре чемпионата Португалии (0:1). Этим поражением клуб продлил серию без побед в лиге до четырех матчей (три проигрыша и две ничьи).

В общем зачете «Фамаликан» занимает 14-е место, опережая зону прямого вылета на пять очков. Стоит выделить, что в 14 домашних матчах португальского первенства хозяева забили всего 14 голов, допустив 16 пропущенных мячей.

Футболисты «Жил Висенте» пока удерживаются на пятом месте рейтинга. При этом клуб не знает побед в трех турах кряду, где были зафиксированы поражения от «Ароки» (1:2) и «Морейренси» (1:2), а также результативная ничья с «Маритиму» (1:1).

При этом в 14 гостевых поединках чемпионата «Жил Висенте» допустил только два поражения (семь побед и пять ничейных встреч), а защита команды на выезде пропустила всего 12 голов.

Информация для ставок

«Жил Висенте» разгромил «Фамаликан» в матче первого круга (4:0)

В 9 последних гостевых матчах лиги «Жил Висенте» проиграл только один поединок

В 5 прошлых турах чемпионата атака «Фамаликана» забила всего 3 гола

Прогноз

Анализ линии, статистики и общей форм команд дает основания рекомендовать ставку на двойной шанс гостей. Такое пари в букмекерской конторе Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.58.