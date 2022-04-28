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«Морейренси» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2022)

вчера, 13:51
Боавишта

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом данной встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Морейренси» можно по коэффициенту 2.15. Вероятность ничьи эксперты Фонбет оценили в 3.20, а победа «Боавишты» идет по котировке 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.153.59
Фонбет 2.25 3.15 3.40
Мелбет 2.27 3.30 3.32

При этом аналитики убеждены, что команды проведут низовой матч. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по цене 1.60,ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Футболисты «Морейренси» заработали 26 очков и расположилась на 16-м месте чемпионата. В текущем розыгрыше португальской лиги клуб одержал шесть побед и восемь ничьих, проиграв 17 матчей своим оппонентам.

Выделим, что «Морейренси» одержал две виктории за три предыдущих тура. После успешных встреч против «Жил Висенте» (2:1) и «Тонделы» (2:0) команда уступила в гостях «Портимоненси» (0:1).

«Боавишта» находится на 12-й позиции рейтинга, имея в активе 33 балла. Количество победных матчей в чемпионате у команды установлено на отметке «6», еще 15 раз фиксировалась ничья, а поражения случались в 10 играх.

После продуктивных игр против «Фамаликау» (2:1) и «Ароки» (1:0) футболисты «Боавишты» последовательно проиграли «Маритиму» (0:4) и «Спортингу» (0:3).

Информация для ставок

  • «Морейренси» сыграл на ТМ(2,5) гола в 8 из последних 9 домашних матчей
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 предыдущих очных встречах
  • «Боавишта» забила всего один гола 3 последних тура чемпионата Португалии

Прогноз

Учитывая приверженность команд к низовым играм и обороне, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.75 1.65 2.34
Фонбет 1.65 2.25
Мелбет 1.67 2.34
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:47
Морейренсе в минувшем туре прервал свою 2-матчевую серию побед, уступив в гостях Портимоненси со счетом 0-1, из-за чего вновь очутился в зоне вылета. Боавишта же проиграла два крайних поединка с общим счетом 0-7, но находится в середине таблицы. Полагаю, что в грядущей встрече победу одержат мотивированные хозяева.
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