«Морейренси» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом данной встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Морейренси» можно по коэффициенту 2.15. Вероятность ничьи эксперты Фонбет оценили в 3.20, а победа «Боавишты» идет по котировке 3.25.

При этом аналитики убеждены, что команды проведут низовой матч. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по цене 1.60, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Футболисты «Морейренси» заработали 26 очков и расположилась на 16-м месте чемпионата. В текущем розыгрыше португальской лиги клуб одержал шесть побед и восемь ничьих, проиграв 17 матчей своим оппонентам.

Выделим, что «Морейренси» одержал две виктории за три предыдущих тура. После успешных встреч против «Жил Висенте» (2:1) и «Тонделы» (2:0) команда уступила в гостях «Портимоненси» (0:1).

«Боавишта» находится на 12-й позиции рейтинга, имея в активе 33 балла. Количество победных матчей в чемпионате у команды установлено на отметке «6», еще 15 раз фиксировалась ничья, а поражения случались в 10 играх.

После продуктивных игр против «Фамаликау» (2:1) и «Ароки» (1:0) футболисты «Боавишты» последовательно проиграли «Маритиму» (0:4) и «Спортингу» (0:3).

Информация для ставок

«Морейренси» сыграл на ТМ(2,5) гола в 8 из последних 9 домашних матчей

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 предыдущих очных встречах

«Боавишта» забила всего один гола 3 последних тура чемпионата Португалии

Прогноз

Учитывая приверженность команд к низовым играм и обороне, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.