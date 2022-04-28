«Морейренси» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2022)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом данной встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Морейренси» можно по коэффициенту 2.15. Вероятность ничьи эксперты Фонбет оценили в 3.20, а победа «Боавишты» идет по котировке 3.25.
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01 мая 2022, 20:00
воскресенье
При этом аналитики убеждены, что команды проведут низовой матч. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по цене 1.60,ТБ(2,5) – 2.15.
Форма команд
Футболисты «Морейренси» заработали 26 очков и расположилась на 16-м месте чемпионата. В текущем розыгрыше португальской лиги клуб одержал шесть побед и восемь ничьих, проиграв 17 матчей своим оппонентам.
Выделим, что «Морейренси» одержал две виктории за три предыдущих тура. После успешных встреч против «Жил Висенте» (2:1) и «Тонделы» (2:0) команда уступила в гостях «Портимоненси» (0:1).
«Боавишта» находится на 12-й позиции рейтинга, имея в активе 33 балла. Количество победных матчей в чемпионате у команды установлено на отметке «6», еще 15 раз фиксировалась ничья, а поражения случались в 10 играх.
После продуктивных игр против «Фамаликау» (2:1) и «Ароки» (1:0) футболисты «Боавишты» последовательно проиграли «Маритиму» (0:4) и «Спортингу» (0:3).
Информация для ставок
- «Морейренси» сыграл на ТМ(2,5) гола в 8 из последних 9 домашних матчей
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 предыдущих очных встречах
- «Боавишта» забила всего один гола 3 последних тура чемпионата Португалии
Прогноз
Учитывая приверженность команд к низовым играм и обороне, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.