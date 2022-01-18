«Морейренси» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.01.2022)

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18 января 2022, 13:11

Ставки букмекеров

Аналитики не определяют фаворита в данном противостоянии. Букмекерская контора Фонбет предлагает поставить на победу «Морейренси» по коэффициенту 2.55, а победа «Санта Клары» оценивается в 2.95. При этом ничья в этой игре идет по котировке 3.14.

Что касается голов, то здесь солидные симпатии экспертов в пользу умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) идет в линии по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

«Морейренси» занимает 14 место чемпионата Португалии. За 18 проведенных туров команда потерпела восемь поражений, трижды победила и семь раз разделила очки со своими соперниками.

Отметим, что атака «Морейренси» смогла организовать 18 голов, а защита допустила 27 пропущенных мячей. При этом в двух минувших турах команда смогла набрать четыре очка – победа над «Визелой» (1:0) и ничья с «Бенфикой» (1:1).

«Санта Клара» базируется на 13 позиции, опережая грядущего соперника на один балл. В активе гостей четыре победы и пять ничьих, при девяти поражениях.

Показатели забитых и пропущенных голов у «Санта Клары» остановились на отметках 19:36. При этом команда смогла победить «Спортинг» (3:2) и сыграть вничью с «Тонделой» (2:2) в последних матчах лиги.

Информация для ставок

«Санта Клара» уступала соперникам в 12 из последних 15 гостевых матчей лиги

Ставка ТБ (2,5) выиграла в 8 из прошлых 9 матчей «Санта Клары» в чемпионате

(2,5) выиграла в 8 из прошлых 9 матчей «Санта Клары» в чемпионате «Санта Клара» забивала минимум 2 гола в 8 из прошлых 10 матчей лиги

Прогноз

К очной встрече команды подходят с отличными результатами в минувших турах. Кроме того, у «Морейренси» и «Санта Клары» продуктивно заиграла атака. Поэтому, советуем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.93 в БК Фонбет.