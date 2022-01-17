«Пасуш де Феррейра» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (21.01.2022)

1642403968

вчера, 10:19

Ставки букмекеров

Линия ставок на основные исходы этой встречи от букмекерской конторы Фонбет выглядит так: победа «Пасуш де Феррейры» идет по коэффициенту 2.35, за ничью предложена цена 3.14, а победа «Боавишты» доступна по котировке 3.28.

Также аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы в очном противостоянии. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.62, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» подает сигнал с 11-го места португальского чемпионата. За 18 проведенных туров команда набрала 18 очков, показав такую успешность: четыре победы, шесть ничьих и восемь поражений.

При этом за два минувших тура лиги «Пасуш де Феррейра» набрала только один балл. В данный период команда уступила «Бенфике» (0:2), а также сыграла вничью с «Фамаликау» (0:0).

«Боавишта» занимает десятую строчку рейтинга португальской лиги. Команда тоже набрала 18 баллов, но опережает предстоящего соперника по дополнительным параметрам.

При этом «Боавишта» не уступала в четырех последних турах чемпионата. После домашней победы над «Морейренси» (1:0) команда последовательно разделила очки с «Виторией» (1:1), «Тонделой» (1:1) и «Жил Висенте» (1:1).

Информация для ставок

В 9 домашних матчах чемпионата «Пасуш де Феррейра» забила 8 голов

В 8 гостевых поединках лиги «Боавишта» забила лишь 7 голов

В 6 предыдущих матчах «Боавишты» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

В этой игре отношения будут выяснять прямые конкуренты и соседи по турнирной таблице, которые находятся на одинаковом уровне. При этом атака «Пасуш де Феррейры» и «Боавишты» не отличается высокой результативностью. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.62 в БК Фонбет.