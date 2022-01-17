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«Пасуш де Феррейра» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (21.01.2022)

вчера, 10:19

Ставки букмекеров

Линия ставок на основные исходы этой встречи от букмекерской конторы Фонбет выглядит так: победа «Пасуш де Феррейры» идет по коэффициенту 2.35, за ничью предложена цена 3.14, а победа «Боавишты» доступна по котировке 3.28.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.46 3.13 3.12

Также аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы в очном противостоянии. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.62, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Пасуш де Феррейра» подает сигнал с 11-го места португальского чемпионата. За 18 проведенных туров команда набрала 18 очков, показав такую успешность: четыре победы, шесть ничьих и восемь поражений.

При этом за два минувших тура лиги «Пасуш де Феррейра» набрала только один балл. В данный период команда уступила «Бенфике» (0:2), а также сыграла вничью с «Фамаликау» (0:0).

«Боавишта» занимает десятую строчку рейтинга португальской лиги. Команда тоже набрала 18 баллов, но опережает предстоящего соперника по дополнительным параметрам.

При этом «Боавишта» не уступала в четырех последних турах чемпионата. После домашней победы над «Морейренси» (1:0) команда последовательно разделила очки с «Виторией» (1:1), «Тонделой» (1:1) и «Жил Висенте» (1:1).

Информация для ставок

  • В 9 домашних матчах чемпионата «Пасуш де Феррейра» забила 8 голов
  • В 8 гостевых поединках лиги «Боавишта» забила лишь 7 голов
  • В 6 предыдущих матчах «Боавишты» в чемпионате сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

В этой игре отношения будут выяснять прямые конкуренты и соседи по турнирной таблице, которые находятся на одинаковом уровне. При этом атака «Пасуш де Феррейры» и «Боавишты» не отличается высокой результативностью. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.62 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.63 2.41
Все комментарии
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вчера в 17:56
Футбольный клуб «Пасуш де Феррейра» выиграет матч.
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вчера в 12:29
Футбольный клуб «Пасуш де Феррейра» одержит победу.
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