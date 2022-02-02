«Пасуш де Феррейра» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.02.2022)

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02 февраля 2022, 12:37

Ставки букмекеров

Очевидно фаворита, по мнению экспертов, в этой игре нет. Победу «Пасуш де Феррейры» букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 2.45, ничья оценивается в 3.28, а победа «Портимоненси» идет по котировке 2.98.

Также букмекер предложил такую линию на голы: тотал меньше (2,5) мячей доступен по котировке 1.67, больше – 2.20.

Форма команд

Набрав за 20 туров чемпионата 20 баллов, «Пасуш де Феррейра» обосновался на 12-м месте в общем зачете. В этом сезоне клуб частит с ничейными исходами, которых накопилось восемь штук. Количество побед установлено на отметке «4», а еще в восьми поединках команда терпела неудачи.

При этом три прошлых матча лиги футболисты «Пасуш де Феррейры» свели к ничейным исходам: «Эшторил» (0:0), Боавишта» (1:1) и «Фамаликау» (0:0).

У «Портимоненси» сейчас кризис. Команда не побеждала на протяжении шести туров чемпионата, в которых она заработала лишь два балла. Как итог, команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице, а в двух предыдущих турах она уступила «Жил Висенте» (0:1) и «Тонделе» (1:2).

Информация для ставок

«Пасуш де Феррейра» сыграл на ТМ(2,5) в 6 из прошлых 7 матчей лиги

«Портимоненси» не побеждал в 6 предыдущих турах чемпионата

В 4 из прошлых 5 очных встреч соперников фиксировался выигрыш ставки ТМ(2,5)

Прогноз

К очной встрече обе команды подходят с багажом неудач. Поэтому, в этой игре от «Пасуш де Феррейры» и «Портимоненси» стоит ожидать действий с акцентом на защиту, что даст возможность минимизировать риски допустить риски у собственных ворот. Предлагаем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.675 в БК Фонбет.