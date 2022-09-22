«Порту» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.09.2022)

1663830385

вчера, 10:06

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Порту» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.70, за ничью предложена цена 4.00, а победа «Браги» идет по котировке 4.50.

Аналитики конторы также считают, что «Порту» и «Брага» проведут результативный поединок. Пари на ТБ (2,5) гола идет в линии по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Порту» находится на третьем месте чемпионата, заработав 16 голов за семь сыгранных туров. Действующий чемпион страны в текущем розыгрыше лиги одержал пять побед и одну ничью, допустив одно поражение – на поле «Риу Аве» (1:3).

Также футболисты «Порту» безуспешно выступают на групповой стадии Лиги чемпионов. После поражения на поле «Атлетико» (1:2) «драконы» сенсационно уступили на домашней арене «Брюгге» с крупным счетом (0:4).

«Брага» выиграла шесть из семи матчей в португальской лиге, обосновавшись на втором месте рейтинга. Отдельно стоит выделить атаку команды, которая за семь сыгранных туров забила 23 гола.

Параллельно футболисты «Браги» добиваются успехов на групповом этапе Лиги Европы, где «оружейники» поочередно победили «Унион» (1:0) и «Мальме» (2:0).

Информация для ставок

«Порту» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 матчей всех турниров

«Брага» побеждала в 9 последних официальных поединках

Соперники обменялись голами в 3 из предыдущих 4 матчей на поле «Порту»

Прогноз

Набравшая ход «Брага» наверняка доставит проблемы «Порту», у которого наступил кризис. Рекомендуем поставить на двойной шанс гостей по коэффициенту 2.00 в БК Лига Ставок.