«Визела» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.12.2021)

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19 декабря 2021, 12:15

В 15-м туре португальской лиги «Визела» на домашней арене примет одного из лидеров турнирной таблицы «Порту». Мы приготовили прогноз и анализ ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают, что «Порту» одержит дежурную победу в чемпионате по итогам грядущего противостояния. Ставки на успех гостей можно разместить по коэффициенту 1.33, ничья идет по котировке 5.30, а победа «Визелы» доступна по цене 9.20.

Если же анализировать линию голов, то здесь эксперты ожидают результативный формат поединка. Ставки на ТБ (2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.68, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Визела» сейчас базируется на десятом месте в турнирной таблице португальской лиги. В минувшем туре команда оформила вторую победу в сезоне, обыграв в гостях «Ароку» (4:1). Примечательно, что семь из 13 проведенных матчей в чемпионате «Визела» завершила вничью, потерпев четыре поражения.

«Порту» удерживает лидерство в общем зачете лиги, но имеет только условное преимущество над «Спортингом», который хуже по дополнительным показателям. При этом «драконы» еще не проигрывали в чемпионате, одержав 12 викторий.

Последней жертвой «Порту» в чемпионате стала «Брага» (1:0), которая была обыграна дома с минимальным счетом. Напомним, что в Лиге чемпионов «драконы» уступили дома «Атлетико» (1:3) и отправились с третьей строчки в Лигу Европы, а в матче Кубка лиги Португалии команда с минимальным счетом обыграла «Риу Аве» (1:0).

Информация для ставок

Серия без поражений «Порту» в лиге достигла 42 матчей

В 5 последних домашних матчах «Визелы» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Порту» забивал минимум 3 гола в последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз

Потеря очков в предстоящей игре может стоить «Порту» потери первой строчки. Поэтому «драконы», которые существенно превосходят в классе «Визелу», должны оформлять победу на классе. Рекомендуем ставку на победу «Порту» и ТМ(4,5) голов. Такой исход в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.70.