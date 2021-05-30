«Прикарпатье» — «Авангард». Прогноз на матч Первой лиги Украины (30.05.2021)

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сегодня, 01:19

В перенесенном матче 15-го тура Первой лиги Украины в гости к ивано-франковскому «Прикарпатью» приедет краматорский «Авангард». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Прикарпатья» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется в 4.18, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

ТБ 2,5 идет по коэффициенту 2.3. Букмекеры верят, что матч не станет слишком результативным, и предлагают ТМ 2,5 за 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Прикарпатье» находится на очень близком расстоянии к зоне вылета и за два тура до окончания турнира всего на один балл опережает своего конкурента. В прошлом туре они проиграли «Альянсу» (1:4), а еще туром ранее уступили «Металлисту» (0:3). В предпоследнем домашнем матче сезона команда должна выложиться на сто процентов, чтобы завоевать победу и обезопасить себя от вылета во Вторую лигу.

«Авангард» уже обеспечил себе спокойную концовку чемпионата, вылет клубу точно не грозит. Команда неудачно провела турнир и находится в нижней части таблицы, но исправлять ситуацию уже придется в следующем сезоне. В минувшем туре «Авангард» потерпел домашнее поражение от «Оболони» (1:2), а чуть ранее обыграл «Горняк-Спорт» (2:0).

Информация для ставок

«Прикарпатье» выиграло всего два поединка из последних восьми

Беспроигрышная серия «Авангарда» в гостях составляет пять матчей

В трех из четырех очных встреч в истории команд победу одерживал «Авангард»

«Прикарпатье» забивает дома минимум один гол в семи из девяти последних игр

Прогноз

«Прикарпатье» будет играть на родном поле, имея турнирную мотивацию команда попытается обыграть своего соперника. Верим, что им это вполне по силам. Сделать ставку на победу «Прикарпатья» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

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