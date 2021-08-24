ПСВ – «Бенфика». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (24.08.2021)

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сегодня, 11:12

В ответном поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» отправится в гости к ПСВ .

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры так и не определились. Поставить на победу «Бенфики» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 1.97. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.67.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

ПСВ первый матч плей-офф раунда квалификации провел на выезде, клуб не смог привезти из Португалии положительный результат, потерпев поражение (1:2). Счет не совсем критичный, поэтому оставляет надежду на проход в групповой раунд ЛЧ .

«Бенфика», которая близка к подписанию игрока «Интера», после победного первого матча (2:1) отправилась на поединок чемпионата Португалии, где сразилась на выезде с «Жил Висенте». У команды возникли трудности со вскрытием обороны неуступчивого соперника, сделать это удалось только после 80-й минуты игры. В итоге победа (2:0).

Информация для ставок

• «Бенфика» выиграла девять из десяти последних поединков

• Забивная серия ПСВ составляет девять матчей

• «Бенфика» забивает ровно два гола в шести играх подряд

• В семи из восьми крайних встреч с участием ПСВ было забито минимум два гола

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.