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ПСВ – «Бенфика». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (24.08.2021)

сегодня, 11:12

В ответном поединке квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» отправится в гости к ПСВ.

Лига чемпионов 2021/2022
ПСВ
Бенфика
- : -
сегодня, 22:00
1 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.573.83
Фонбет 2.10 3.65 3.65
Мелбет 1.99 3.74 3.62
1XBET 1.99 3.74 3.62
BetBoom 2.00 3.60 3.85

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры так и не определились. Поставить на победу «Бенфики» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.65. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 1.97. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.67.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

ПСВ первый матч плей-офф раунда квалификации провел на выезде, клуб не смог привезти из Португалии положительный результат, потерпев поражение (1:2). Счет не совсем критичный, поэтому оставляет надежду на проход в групповой раунд ЛЧ.

«Бенфика», которая близка к подписанию игрока «Интера», после победного первого матча (2:1) отправилась на поединок чемпионата Португалии, где сразилась на выезде с «Жил Висенте». У команды возникли трудности со вскрытием обороны неуступчивого соперника, сделать это удалось только после 80-й минуты игры. В итоге победа (2:0).

Информация для ставок

• «Бенфика» выиграла девять из десяти последних поединков
• Забивная серия ПСВ составляет девять матчей
• «Бенфика» забивает ровно два гола в шести играх подряд
• В семи из восьми крайних встреч с участием ПСВ было забито минимум два гола

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.43 2.00 1.89 1.56 2.56
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 2.15 1.78
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:13
Вероятность ничейного результата велика...
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