ПСВ — «Гронинген». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (24.04.2021)

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22 апреля 2021, 04:56

ПСВ сыграет дома с «Гронингеном» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают ПСВ явным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.9. Победа «Гронингена» представлена коэффициентом 8.00.

Форма команд

ПСВ очень хорош в нынешнем сезоне. Команда набрала 61 балл и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Команда забила 64 мяча и пропустила 30 голов. ПСВ стабильно набирает очки, изредка допуская осечки.

«Гронинген» проводит неплохой сезон. Клуб набрал 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе команды 13 побед, 7 ничьих и 9 поражений. В этом сезоне «Гронинген» забил 35 голов и пропустил 33 мяча. Последнее время «Гронинген» находится не в лучшей форме, крайне редко одерживая победы.

Информация для ставок

«Гронинген» выиграл один из последних пяти матчей

У ПСВ одно поражение в пяти последних матчах

одно поражение в пяти последних матчах «Гронинген» выиграл 6 из 14 гостевых поединков в этом сезоне

Прогноз

Учитывая атакующий стиль обеих команд, можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.6. Также стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют» — 1.93.