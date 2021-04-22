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ПСВ — «Гронинген». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (24.04.2021)

22 апреля 2021, 04:56

ПСВ сыграет дома с «Гронингеном» в рамках 30-го тура Эредивизи. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.3810.67
Лига Ставок 1.31 5.40 9.20
Фонбет 1.28 5.50 11.00
Мелбет 1.33 5.40 9.10
1XBET 1.41 7.80 3.94
BetBoom 1.30 5.30 10.30

Ставки букмекеров

Букмекеры считают ПСВ явным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.9. Победа «Гронингена» представлена коэффициентом 8.00.

Форма команд

ПСВ очень хорош в нынешнем сезоне. Команда набрала 61 балл и расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 побед, 7 ничьих и 4 поражения. Команда забила 64 мяча и пропустила 30 голов. ПСВ стабильно набирает очки, изредка допуская осечки.

«Гронинген» проводит неплохой сезон. Клуб набрал 46 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе команды 13 побед, 7 ничьих и 9 поражений. В этом сезоне «Гронинген» забил 35 голов и пропустил 33 мяча. Последнее время «Гронинген» находится не в лучшей форме, крайне редко одерживая победы.

Информация для ставок

Прогноз

Учитывая атакующий стиль обеих команд, можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.6. Также стоит присмотреться к ставке «обе команды забьют» — 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.65 1.81 2.08
Лига Ставок 2.21 1.62 1.74 2.02
Мелбет 2.35 1.66
1XBET 3.64 1.29 2.35 1.66 1.78 2.04
BetBoom 3.70 1.24 2.25 1.59 1.76 1.98
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STVA 1
STVA 1
22 апреля в 05:15
Победа хозяев
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