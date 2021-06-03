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«Рапид» — «Раджа». Прогноз на матч чемпионата Марокко (03.06.2021)

сегодня, 05:05

«Рапид» сыграет против ФК «Раджа» в перенесённом матче 17-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 6.80 3.25 1.57
BetBoom 7.30 3.35 1.57

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Раджу» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.9. Победа «Рапида» оценивается в 4.3. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.15.

Форма команд

«Рапид» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице с 21 баллом в активе. Команда выиграла в 4 матчах, 9 раз сыграла вничью и проиграла в 7 встречах. На счету клуба 19 забитых и 25 пропущенных мячей в нынешнем сезоне. «Рапид» с трудом набирает очки в последних матчах, однако проиграл всего один раз за последние 8 туров.

«Раджа» набрал 39 очков и является лидером чемпионата. На счету команды 11 побед, 6 ничьих и 2 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 30 голов и пропустил 17 мячей. «Раджа» находится в отличной форме, стабильно набирая очки, однако победы даются лидеру не так легко.

Информация для ставок

  • «Рапид» выиграл один матч из последних пяти
  • «Раджа» не проигрывает восемь матчей кряду
  • «Рапид» забил пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет «Раджа», по коэффициенту 1.7. Также можно сделать ставку на победу ФК «Раджа» с разницей в один мяч, по коэффициенту 3.4.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Австралии «Аделаида Юнайтед» — «ВС Уондерерс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.67 2.08 1.39 2.75
BetBoom 1.68 2.05
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