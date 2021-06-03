«Рапид» — «Раджа». Прогноз на матч чемпионата Марокко (03.06.2021)

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сегодня, 05:05

«Рапид» сыграет против ФК «Раджа» в перенесённом матче 17-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Раджу» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.9. Победа «Рапида» оценивается в 4.3. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.15.

Форма команд

«Рапид» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице с 21 баллом в активе. Команда выиграла в 4 матчах, 9 раз сыграла вничью и проиграла в 7 встречах. На счету клуба 19 забитых и 25 пропущенных мячей в нынешнем сезоне. «Рапид» с трудом набирает очки в последних матчах, однако проиграл всего один раз за последние 8 туров.

«Раджа» набрал 39 очков и является лидером чемпионата. На счету команды 11 побед, 6 ничьих и 2 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 30 голов и пропустил 17 мячей. «Раджа» находится в отличной форме, стабильно набирая очки, однако победы даются лидеру не так легко.

Информация для ставок

«Рапид» выиграл один матч из последних пяти

«Раджа» не проигрывает восемь матчей кряду

«Рапид» забил пять голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет «Раджа», по коэффициенту 1.7. Также можно сделать ставку на победу ФК «Раджа» с разницей в один мяч, по коэффициенту 3.4.

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