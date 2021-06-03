«Рапид» — «Раджа». Прогноз на матч чемпионата Марокко (03.06.2021)

«Рапид» сыграет против ФК «Раджа» в перенесённом матче 17-го тура чемпионата Марокко. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Раджу» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.9. Победа «Рапида» оценивается в 4.3. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.15.
Форма команд
«Рапид» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице с 21 баллом в активе. Команда выиграла в 4 матчах, 9 раз сыграла вничью и проиграла в 7 встречах. На счету клуба 19 забитых и 25 пропущенных мячей в нынешнем сезоне. «Рапид» с трудом набирает очки в последних матчах, однако проиграл всего один раз за последние 8 туров.
«Раджа» набрал 39 очков и является лидером чемпионата. На счету команды 11 побед, 6 ничьих и 2 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 30 голов и пропустил 17 мячей. «Раджа» находится в отличной форме, стабильно набирая очки, однако победы даются лидеру не так легко.
Информация для ставок
- «Рапид» выиграл один матч из последних пяти
- «Раджа» не проигрывает восемь матчей кряду
- «Рапид» забил пять голов в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет «Раджа», по коэффициенту 1.7. Также можно сделать ставку на победу ФК «Раджа» с разницей в один мяч, по коэффициенту 3.4.
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