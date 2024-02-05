«Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.02.2024)

1707114468

вчера, 09:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.15. Успех «Севильи» оценивается по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.3.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.25. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.67. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Райо Вальекано» в последнее время не может победить и играет достаточно слабо. Команда опустилась на 13 место с 24 баллами и обязана изменить свое отношение к игре в нынешнем сезоне. На своем поле с кризисной «Севильей» у хозяев будет шанс добиться победы и получить уверенность в собственных силах. В прошлом туре «Райо Вальекано» все-таки уступил на выезде «Атлетико» (1:2), а ранее поделил очки с «Реал» Сосьедад (0:0).

«Севилья» проваливает матч за матчем и может вновь опустится в зону вылета, если не начнет набирать очки. Сейчас клуб занимает 17 место с 17 баллами и опережает «Кадис» только по дополнительным пунктам. Если выездная встреча с «Райо Вальекано» окажется провальной, то клуб может еще потерять позиции. В двух последних матчах «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» (1:1) и проиграла на выезде «Атлетико» в кубке Испании (0:1).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл только в двух матчах из десяти последних в основное время

Пять из шести последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних поединков между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды если и смогут забить, то все равно в итоге поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.