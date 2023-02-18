«Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.02.2023)

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вчера, 22:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Севильи» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.35. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.6. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Райо Вальекано» проводит хороший сезон и заслуженно занимает шестое место с 33 баллами в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 10 очков в пяти последних турах, что является хорошим результатом, который позволяет считаться фаворитом в игре с соперником, который несколько дней назад провел игру в Лиге Европы. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Хетафе» (1:1) и победой над «Альмерией» (2:0).

«Севилья» кажется выходит из кризиса, однако в некоторых поединках все еще появляются проблемные отрезки, которые могут приводить к потере важных очков. Коллектив занимает 12 место с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В прошлой игре Лиге Европы «Севилья» крупно обыграла ПСВ (3:0), а в чемпионате оказалась сильнее «Мальорки» (2:0).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» забивал в семи из десяти последних матчах во всех турнирах

«Севилья» проиграла три из четырех последних матчей во всех турнирах на выезде

«Райо Вальекано» проиграл три из пяти последних матчей «Севилье»

Прогноз

Команды нечасто забивают друг другу в личных встречах, поэтому предполагаем, что и в этот раз одна из них не сможет отличиться голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.