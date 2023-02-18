«Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (19.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Севильи» оценивается по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.2.
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сегодня, 18:15
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.35. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.6. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Райо Вальекано» проводит хороший сезон и заслуженно занимает шестое место с 33 баллами в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 10 очков в пяти последних турах, что является хорошим результатом, который позволяет считаться фаворитом в игре с соперником, который несколько дней назад провел игру в Лиге Европы. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились ничьей с «Хетафе» (1:1) и победой над «Альмерией» (2:0).
«Севилья» кажется выходит из кризиса, однако в некоторых поединках все еще появляются проблемные отрезки, которые могут приводить к потере важных очков. Коллектив занимает 12 место с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В прошлой игре Лиге Европы «Севилья» крупно обыграла ПСВ (3:0), а в чемпионате оказалась сильнее «Мальорки» (2:0).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» забивал в семи из десяти последних матчах во всех турнирах
- «Севилья» проиграла три из четырех последних матчей во всех турнирах на выезде
- «Райо Вальекано» проиграл три из пяти последних матчей «Севилье»
Прогноз
Команды нечасто забивают друг другу в личных встречах, поэтому предполагаем, что и в этот раз одна из них не сможет отличиться голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.78.