«РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз на матч чемпионата Германии (12.02.2021)

1613019009

сегодня, 07:50

В 21-м туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграет дома против «Аугсбурга». Предлагаем вам ознакомиться с обзором коэффициентов букмекеров и прогнозом на этот поединок.

Ставки букмекеров

Огромное преимущество букмекеры дают хозяевам. В букмекерской конторе Мелбет каждый желающий может поставить на победу «Лейпцига» с коэффициентом 1.27. Рискнуть деньгами и выбрать «Аугсбург» линия предлагает за 12.5, а вероятность ничейного исхода оценивается в 6.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно с коэффициентом 1.6, а предположить, что матч окажется скудным на голы — за 2.44.

Форма команд

«Аугсбург» сейчас находится на 13-м месте в Бундеслиге и показывает удручающие результаты. За последние пять игр команда смогла одержать лишь одну победу и продолжает опускаться вниз в турнирной таблице. В последних двух турах клуб потерпел поражения от «Вольфсбурга» (0:2) и «Боруссии Д» (1:3).

Эксперты называют «РБ Лейпциг» единственным клубом, который еще может навязать «Баварии» борьбу за чемпионство. Команда показала, что неожиданное поражение «Майнцу» было несчастным случаем, и продолжает набирать очки, преследуя клуб из Мюнхена. В последних двух играх «РБ Лейпциг» одержал уверенные победы над «Байером» (1:0) и «Шальке» (3:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» не пропускает уже три матча подряд

«Аугсбург» проиграл пять из шести последних встреч в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» выиграл 12 из 15 домашних матчей во всех турнирах

«Аугсбург» лишь один раз обыгрывал «РБ Лейпциг» в рамках Бундеслиги

Прогноз

«РБ Лейпциг» находится в отличной форме, и любой другой результат, кроме победы, будет расцениваться как провал. Команда должна уверенно выигрывать с большим запасом. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «РБ Лейпциг» с форой -1.5. Коэффициент на такой исход составит 1.79.