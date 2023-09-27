«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (30.09.2023)

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вчера, 19:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «РБ Лейпциг» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.02 Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно за 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.42.

Форма команд

«РБ Лейпциг» показывает очень хорошие результаты и после пяти туров смог набрать 12 очков, что всего на один балл меньше, чем у лидирующей «Баварии». Команда уже обыгрывала немецкого чемпиона в матче за Суперкубок страны и рассчитывает снова огорчить мюнхенских футболистов. В прошлом туре «РБ Лейпциг» минимально одолел «Боруссию» М (1:0), а в Лиге Чемпионов оказался сильнее «Янг Бойз» (3:1).

«Бавария» еще не проигрывала в чемпионате Германии и вместе с «Байером» возглавляет таблицу с 13 очками, опережая конкурента по дополнительным характеристикам. Команда имеет несколько травмированных важных игроков, но решительно настроена взять реванш у «РБ Лейпциг» за поражение на старте сезона. В матче кубка Германии «Бавария» разгромила «Мюнстер» (4:0), а в чемпионате не оставила и следа от «Бохума» (7:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» уступила в двух последних встречах с «РБ Лейпциг»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет ярким и результативным, а победителем станет более удачливый претендент. Рекомендуем поставить на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.