«РБ Лейпциг» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (25.10.2023)

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24 октября 2023, 10:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.25. Поставить на «Црвену Звезду» можно по 11, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8

Форма команд

«РБ Лейпциг» набрал три очка в первых двух турах и сейчас имеет спаренные поединки с андердогом группы. В случае побед немецкий клуб обеспечит себе попадание в плей-офф с большой долей вероятности. В чемпионате Германии коллектив старается не отставать от группы лидеров и занимает пятое место с 17 баллами, а в прошлом туре на выезде обыграл «Дармштадт» (3:1). В матче с соперником из Сербии стоит ждать доминирования хозяев на протяжении всего поединка.

«Црвена Звезда» уже смогла набрать один балл в двух турах Лиги Чемпионов и серьезно рассчитывает побороться хотя бы за третье место, дающее путевку в Лигу Европы. В матчах с мотивированным «РБ Лейпциг» отобрать очки у хозяев будет сложно, но при определенном стечении обстоятелсьств шансы побороться все же будут. Два последних матча «Црвены Звезды» завершились победами над «Явор Иваница» (3:2) и «Траял Крушевац» (6:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл лишь один матч из пяти последних во всех турнирах

«Црвена Звезда» одержала шесть побед в десяти последних выездных встречах

Восемь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матчи будут интересными, а главное результативными, ведь оба коллектива умеют забивать. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.