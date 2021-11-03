«РБ Лейпциг» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

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03 ноября 2021, 15:03

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» встретится с ПСЖ на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу ПСЖ составляет 2.1. Поставить на «Лейпцига» можно по коэффициенту 3.25, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.96. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.51.

Форма команд

«РБ Лейпциг» налаживает дела в Бундеслиге и возвращается в группу лидеров, однако ситуация в Лиге чемпионов очень сложная. Команда идет на последнем месте с нулем очков в активе и имеет только теоретически шансы на выход из группы. Даже рассчитывать на попадание в Лиге Европы сложно, ведь отрыв от ближайшего соперника составляет четыре пункта. Последние две встречи в Лиге чемпионов для «Лейпцига» закончились поражениями от ПСЖ (2:3) и «Брюгге» (1:2).

ПСЖ после неудачного первого матча в группе, который закончился ничейным результатом, берет максимум в оставшихся матчах и заслуженно возглавляет турнирную таблицу. При определенных исходах команда уже после этого поединка может обеспечить себе выход в плей-офф турнира. В Лиге 1 коллектив уверенно лидирует, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов. В прошлой игре ПСЖ переиграл на своем поле «РБ Лейпциг» (3:2), а ранее разобрался с «Манчестер Сити» (2:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Лейпцига» завершились исходом «обе забьют»

ПСЖ выиграл только один матч из последних четырех на выезде во всех турнирах

выиграл только один матч из последних четырех на выезде во всех турнирах Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Немецкому клубу уже терять нечего, мы предполагаем, что команда агрессивно начнет поединок. Скорее всего, зрителей ждет интересный и результативный матч, победителя в котором предсказать довольно сложно. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.