«Реал» Мадрид — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (29.04.2023)

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вчера, 19:58

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.16. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Мадридский «Реал» не воспользовался поражением «Барселоны» в прошлом туре и не смог сократить отставание. Команда продолжает удерживать второе место с набранными 65 баллами, но опережает «Атлетико» всего на два пункта. Чтобы не пропустить вперед «матрасников», хозяевам необходимо побеждать соперника из нижней части турнирной таблицы. Два последних поединка «Реала» завершились поражением от «Жироны» (2:4) и успехом с «Сельтой» (2:0).

«Альмерия» в последних поединках не радует своих болельщиков и занимает лишь 16 место с 33 баллами. Коллектив опережает зону вылета всего на два пункта и может после следующего поражения вполне туда опустится. Любые набранные очки на выезде с чемпионом Испании стали бы для гостей большим успехом. В прошлом туре «Альмерия» обыграла на выезде «Хетафе» (2:1), а ранее уступила с тем же счетом «Атлетику» (1:2).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл семь матчей из десяти последних при трех поражениях во всех турнирах

Семь последних матчей «Альмерии» завершились исходом «обе забьют»

«Реал» Мадрид выиграл шесть последних матчей у «Альмерии»

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и не должен иметь проблем с «Альмерией», учитывая статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.