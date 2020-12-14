«Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао. Прогноз на матч Примеры (16.12.2020)

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вчера, 01:16

«Реал» Мадрид, кажется, обрел оптимальную игровую форму. Сумеет ли команда продлить свою победную серию в противостоянии с «Атлетиком» из Бильбао?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити отдает предпочтение в этом поединке мадридскому «Реалу». Коэффициент на их победу равен 1,50, ничья представлена котировкой 4,50, а сыграть победу можно с коэффициентом 6,65.

Тотал в этом поединке выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше представлен котировкой 1,83, а меньше 2,05.

Форма команд

«Реал» Мадрид в прошлом туре сумел нанести первое поражение в Примере мадридскому «Атлетико» (2:0). Благодаря этому удалось подняться на третью позицию. Потенциально отставание от первого места составляет шесть очков. Это при учете, что «Атлетико» сумеет выиграть перенесенный матч.

«Атлетик» Бильбао не может победить на протяжении трех последних туров. Ничья с «Хетафе» (1:1), поражение от «Сельты» (0:2) и ничья с «Валенсией» (2:2). Такие результаты повлияли на то, что команда опустилась на 12-ю позицию в Примере. Крайне важно стабилизировать свои результаты уже в ближайших поединках, иначе можно вполне ввязаться в борьбу за выживание.

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл три последних домашних матча

В трех последних поединках на домашнем стадионе «Реал» не пропускал

«Атлетик» Бильбао не выигрывает на протяжении четырех гостевых поединков

Прогноз

Мы считаем, что хозяева должны продлить победную серию на домашней арене. Не впечатляет «Атлетик» Бильбао в последних поединках. Не хватает стабильности и вариативности в атаке. «Сливочные» все-таки выглядят фаворитами предстоящей встречи. Сейчас подопечные Зидана сплотились и демонстрируют весь свой атакующий потенциал. В букмекерской конторе Бетсити сыграть победу хозяев поля можно с коэффициентом 1,50.