«Реал» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2021)

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вчера, 06:44

«Реал» дома сыграет против «Эльче» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Реал» является очевидным фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.18. Сделать ставку на ничейный исход можно за 7.15, победа «Эльче» оценивается в 15.50.

Форма команд

«Реал» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у клуба 54 очка. «Королевский клуб» выиграл 16 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 4 матчах. Команда забила 44 гола и пропустила 21 мяч. В последних поединках у «сливочных» есть проблемы, команда мало забивает и теряет очки, что усложняет задачу догнать лидирующий в чемпионате «Атлетико».

«Эльче» расположился на 17-й строчке в таблице. В активе команды 24 балла. В этом сезоне у «Эльче» 5 побед, 9 поражений и 11 ничьих. Команда забила 23 мяча и пропустила 37 голов.

Информация для ставок

«Реал» проиграл один раз за последние десять матчей Примеры

«Эльче» пропустил девять мячей в последних пяти играх

«Реал» пропустил два мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше трех, с коэффициентом 1.82. Также можно сделать ставку «обе забьют», по коэффициенту 2.25.