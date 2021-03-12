ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Реал» — «Эльче». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2021)

вчера, 06:44

«Реал» дома сыграет против «Эльче» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.39 1.61
Лига ставок 1.25 3.75

Ставки букмекеров

«Реал» является очевидным фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.18. Сделать ставку на ничейный исход можно за 7.15, победа «Эльче» оценивается в 15.50.

Форма команд

«Реал» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у клуба 54 очка. «Королевский клуб» выиграл 16 поединков, 6 раз сыграл вничью и проиграл в 4 матчах. Команда забила 44 гола и пропустила 21 мяч. В последних поединках у «сливочных» есть проблемы, команда мало забивает и теряет очки, что усложняет задачу догнать лидирующий в чемпионате «Атлетико».

«Эльче» расположился на 17-й строчке в таблице. В активе команды 24 балла. В этом сезоне у «Эльче» 5 побед, 9 поражений и 11 ничьих. Команда забила 23 мяча и пропустила 37 голов.

Информация для ставок

  • «Реал» проиграл один раз за последние десять матчей Примеры
  • «Эльче» пропустил девять мячей в последних пяти играх
  • «Реал» пропустил два мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше трех, с коэффициентом 1.82. Также можно сделать ставку «обе забьют», по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.39 1.61
Лига ставок 1.25 3.75
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 12:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Эльче»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100