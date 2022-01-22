«Реал Сосьедад» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (23.01.2022)

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вчера, 17:02

23 января 2022 года «Реал Сосьедад» примет «Хетафе» на стадионе «Реале-Арена» в Сан-Себастьяне. Этот матч пройдет в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Реал Сосьедад». Поставить на команду можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Хетафе» в 7.00. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 4.60.

Форма команд

«Реал Сосьедад» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды девять побед, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 22 мяча и пропустил 21 гол. В последних встречах «Реал Сосьедад» выглядит неплохо и набирает очки, у команды победа над «Сельтой» со счетом 1:0, а также сыграл вничью с «Алавесом» 1:1 и уступил «Вильярреалу» 1:3.

«Хетафе» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. У команды пять побед, шесть ничьих и десять поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 23 мяча. В последних матчах «Хетафе» выглядит очень даже неплохо, клуб активно набирает баллы — победа над «Гранадой» со счетом 4:2, а также поражение от «Севильи» 1:0, также команда выиграла у «Реала» со счетом 1:0.

Информация для ставок

«Хетафе» выиграл три матча из последних пяти

«Реал Сосьедад» не проигрывает четыре поединка подряд

У «Хетафе» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.30. Эти клубы очень хорошо смотрятся в атаке, особенно это касается «Реал Сосьедад», который сносит своих соперников. «Сосьедад» — фаворит грядущего матча.