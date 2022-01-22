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«Реал Сосьедад» — «Хетафе». Прогноз на матч Примеры (23.01.2022)

вчера, 17:02

23 января 2022 года «Реал Сосьедад» примет «Хетафе» на стадионе «Реале-Арена» в Сан-Себастьяне. Этот матч пройдет в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.593.417.41
Фонбет 1.65 3.35 6.80
Мелбет 1.69 3.50 7.20
1XBET 1.69 3.50 7.20
BetBoom 1.67 3.48 6.86

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Реал Сосьедад». Поставить на команду можно по коэффициенту 1.62. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Хетафе» в 7.00. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 4.60.

Форма команд

«Реал Сосьедад» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды девять побед, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 22 мяча и пропустил 21 гол. В последних встречах «Реал Сосьедад» выглядит неплохо и набирает очки, у команды победа над «Сельтой» со счетом 1:0, а также сыграл вничью с «Алавесом» 1:1 и уступил «Вильярреалу» 1:3.

«Хетафе» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. У команды пять побед, шесть ничьих и десять поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 23 мяча. В последних матчах «Хетафе» выглядит очень даже неплохо, клуб активно набирает баллы — победа над «Гранадой» со счетом 4:2, а также поражение от «Севильи» 1:0, также команда выиграла у «Реала» со счетом 1:0.

Информация для ставок

  • «Хетафе» выиграл три матча из последних пяти
  • «Реал Сосьедад» не проигрывает четыре поединка подряд
  • У «Хетафе» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.30. Эти клубы очень хорошо смотрятся в атаке, особенно это касается «Реал Сосьедад», который сносит своих соперников. «Сосьедад» — фаворит грядущего матча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.94 1.93 1.55 2.46 1.26 4.01
Мелбет 1.60 2.56
1XBET 1.60 2.56
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:55
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 19:19
Хозяева не проиграют
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