«Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (08.01.2022)

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06 января 2022, 19:06

8 января 2022 года состоится поединок «Реал Сосьедад — Сельта». Этот матч пройдет на стадионе «Реале-Арена» в Сан-Себастьяне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в рамках 20-го тура Испанской Примеры.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Реал Сосьедад». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Сельты» в 4.30. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Реал Сосьедад» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 30 баллов. У команды восемь побед, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 21 мяч и пропустил 21 гол. В последних встречах «Реал Сосьедад» играет не лучшим образом — ничья с «Алавесом» 1:1, а также поражения от «Вильярреала» 1:3 и «Бетиса» 4:0.

«Сельта» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У коллектива шесть побед, пять ничьих и восемь поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 22 мяча. В последних играх «Сельта» выиграла у «Бетиса» 0:2, а также обыграла «Эспаньол» 3:1 и сыграла вничью с «Мальоркой» 0:0. Команда в полном порядке и набирает очки чаще, чем это делает «Реал Сосьедад».

Информация для ставок

«Сельта» проиграла один матч из последних пяти

«Реал Сосьедад» выиграл два матча из последних пяти

У «Сельты» шесть забитых голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.02. Оба клуба хороши в атаке и могут порадовать зрителей обилием забитых мячей. Фаворитом матча являются хозяева, которые хоть и играют плохо в последнее время, но все равно они сильнее оппонента на дистанции.