ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (08.01.2022)

06 января 2022, 19:06

8 января 2022 года состоится поединок «Реал Сосьедад — Сельта». Этот матч пройдет на стадионе «Реале-Арена» в Сан-Себастьяне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в рамках 20-го тура Испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.584.97
Фонбет 1.82 3.50 4.80
Мелбет 1.88 3.58 4.84
1XBET 1.88 3.58 4.84
BetBoom 1.83 3.46 5.02

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Реал Сосьедад». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Сельты» в 4.30. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Реал Сосьедад» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 30 баллов. У команды восемь побед, шесть ничьих и пять поражений. Коллектив забил 21 мяч и пропустил 21 гол. В последних встречах «Реал Сосьедад» играет не лучшим образом — ничья с «Алавесом» 1:1, а также поражения от «Вильярреала» 1:3 и «Бетиса» 4:0.

«Сельта» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У коллектива шесть побед, пять ничьих и восемь поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 22 мяча. В последних играх «Сельта» выиграла у «Бетиса» 0:2, а также обыграла «Эспаньол» 3:1 и сыграла вничью с «Мальоркой» 0:0. Команда в полном порядке и набирает очки чаще, чем это делает «Реал Сосьедад».

Информация для ставок

«Сельта» проиграла один матч из последних пяти
«Реал Сосьедад» выиграл два матча из последних пяти
У «Сельты» шесть забитых голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.02. Оба клуба хороши в атаке и могут порадовать зрителей обилием забитых мячей. Фаворитом матча являются хозяева, которые хоть и играют плохо в последнее время, но все равно они сильнее оппонента на дистанции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.63 1.73 2.17 1.36 3.22
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
Все комментарии
shlomo
shlomo
06 января в 20:55
Сельта выиграет этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100