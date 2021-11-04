«Реал Сосьедад» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

4 ноября 2021 года испанский «Реал Сосьедад» принимает «Штурм». Этот поединок состоится в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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1 : 1
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Сосьедад». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 6.80, а победа гостей в 14.00.
Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.20.
Форма команд
«Реал Сосьедад» расположился на второй строчке в группе В. Команда выиграла у «Штурма» со счетом 1:0, а также сыграла вничью с «Монако» и ПСВ, всего в активе испанского коллектива одна победа и два ничейных исхода. У «Сосьедада» четыре забитых и три пропущенных в трех матчах Лиги Европы. «Сосьедад» является опасным соперником, сейчас этот клуб занимает первую позицию в испанской Примере.
«Штурм» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба три поражения и шесть пропущенных голов. За три матча в нынешнем сезоне Лиги Европы команда забила всего один мяч. «Штурм» уступил «Монако» в первом туре, во второй игре было поражение от ПСВ, а в третьем матче коллектив проиграл «Сосьедаду».
Информация для ставок
- «Штурм» проиграл четыре матча подряд
- «Сосьедад» не проигрывает уже 14 матчей кряду
- У «Штурма» девять пропущенных голов в последних трех матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Сосьедада» и общий тотал меньше 2.5 по коэффициенту 3.50. «Сосьедад» выглядит фаворитом в этом матче, команда не проигрывает 14 игр кряду и наверняка хочет выиграть еще один поединок.