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«Реал Сосьедад» — «Штурм». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

04 ноября 2021, 10:39

4 ноября 2021 года испанский «Реал Сосьедад» принимает «Штурм». Этот поединок состоится в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Лига Европы 2021/2022
Реал Сосьедад
Штурм
1 : 1
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.197.2116.32
Фонбет 1.19 7.20 15.00
Мелбет 1.17 7.59 20.00
1XBET 1.22 7.40 15.00
BetBoom 1.16 8.13 19.43

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Сосьедад». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.20. Ничейный исход оценивается в 6.80, а победа гостей в 14.00.

Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют», по коэффициенту 2.20.

Форма команд

«Реал Сосьедад» расположился на второй строчке в группе В. Команда выиграла у «Штурма» со счетом 1:0, а также сыграла вничью с «Монако» и ПСВ, всего в активе испанского коллектива одна победа и два ничейных исхода. У «Сосьедада» четыре забитых и три пропущенных в трех матчах Лиги Европы. «Сосьедад» является опасным соперником, сейчас этот клуб занимает первую позицию в испанской Примере.

«Штурм» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба три поражения и шесть пропущенных голов. За три матча в нынешнем сезоне Лиги Европы команда забила всего один мяч. «Штурм» уступил «Монако» в первом туре, во второй игре было поражение от ПСВ, а в третьем матче коллектив проиграл «Сосьедаду».

Информация для ставок

  • «Штурм» проиграл четыре матча подряд
  • «Сосьедад» не проигрывает уже 14 матчей кряду
  • У «Штурма» девять пропущенных голов в последних трех матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Сосьедада» и общий тотал меньше 2.5 по коэффициенту 3.50. «Сосьедад» выглядит фаворитом в этом матче, команда не проигрывает 14 игр кряду и наверняка хочет выиграть еще один поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.26 2.39 1.60 1.85 2.00
Мелбет 2.72 1.48
1XBET 3.80 1.28
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Все комментарии
y25m7ddzccnj
y25m7ddzccnj
04 ноября в 14:37
Футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) одержит победу.
Gahi
Gahi
04 ноября в 11:25
Победа команды Реал Сосьедад с Азиатской форой (-1). Удачи
bvsdprrka84c
bvsdprrka84c
04 ноября в 11:25
Футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) выиграет матч.
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