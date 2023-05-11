«Реал» Сосьедад — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.05.2023)

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вчера, 18:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Жироны» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Реал» Сосьедад занимает твердое четвертое место и отстает от «Атлетико» уже на семь пунктов, а также опережает «Вильярреал» на столько же очков. Коллектив ждет еще пять туров, поэтому расслабляться рано и требуется сохранить свою позицию, забронировав себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В прошлом туре «Реал» Сосьедад переиграл на своем поле «Реал» Мадрид и на выезде «Осасуну» с одинаковым счетом (2:0).

«Жирона» показала удивительные результаты, а именно 12 набранных очков в пяти последних турах. Это помогло команде выйти даже на седьмое место с 47 баллами, что дает право сыграть в Лиге Конференций. Тем не менее, команда опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям и за эту позицию еще много борьбы. Два последних матча «Жироны» завершились победами над «Мальоркой» (2:1) и «Севильей» (2:0).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад проиграл только две встречи из десяти последних

«Жирона» одержала пять побед в семи последних поединках

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад выиграл два из пяти последних матчей с «Жироной» при двух ничьих

Прогноз

Обе команды показывают неплохие результаты, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.