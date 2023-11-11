«Реал» Мадрид – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.11.2023)

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вчера, 12:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Валенсии» оценивается по 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

«Реал» Мадрид потерял в прошлом туре очки с «Райо Вальекано» (0:0) и отдал лидерство «Жироне», от которой сейчас отстает на два пункта. Команда смогла набрать 29 баллов и в свою очередь опережает «Барселону» тоже на два очка. Чтобы вернуть лидерство «королевскому клубу» необходимо выигрывать ближайшие туры. В матче Лиги Чемпионов «Реал» без проблем разобрался на своем поле с «Брагой» (3:0).

«Валенсия» в нынешнем сезоне выглядит более стабильно по сравнению с минувшим, однако команде не хватает качества результатов, чтобы пробиться в зону еврокубков. Сейчас «летучие мыши» располагаются только на восьмом месте и набрали 18 очков. В поединке с «Реалом» на выезде любой результат для гостей кроме поражения будет отличным результатом. Два последних поединка «Валенсии» закончились победами над «Гранадой» (1:0) и «Логронесом» (2:0) в кубке Испании.

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла четыре выездных поединка из десяти во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Валенсия» проиграла три из пяти последних встреч с «Реалом»

Три из последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время

Прогноз

«Реал» Мадрид будет предельно мотивирован на победу, так как хочет вернуть лидерство в Ла Лиге. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.