«Реал» Мадрид – «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Валенсии» оценивается по 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.
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5 : 1
завершен
вчера, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.
Форма команд
«Реал» Мадрид потерял в прошлом туре очки с «Райо Вальекано» (0:0) и отдал лидерство «Жироне», от которой сейчас отстает на два пункта. Команда смогла набрать 29 баллов и в свою очередь опережает «Барселону» тоже на два очка. Чтобы вернуть лидерство «королевскому клубу» необходимо выигрывать ближайшие туры. В матче Лиги Чемпионов «Реал» без проблем разобрался на своем поле с «Брагой» (3:0).
«Валенсия» в нынешнем сезоне выглядит более стабильно по сравнению с минувшим, однако команде не хватает качества результатов, чтобы пробиться в зону еврокубков. Сейчас «летучие мыши» располагаются только на восьмом месте и набрали 18 очков. В поединке с «Реалом» на выезде любой результат для гостей кроме поражения будет отличным результатом. Два последних поединка «Валенсии» закончились победами над «Гранадой» (1:0) и «Логронесом» (2:0) в кубке Испании.
Информация для ставок
- «Валенсия» выиграла четыре выездных поединка из десяти во всех турнирах
- «Реал» Мадрид проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Валенсия» проиграла три из пяти последних встреч с «Реалом»
- Три из последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей в основное время
Прогноз
«Реал» Мадрид будет предельно мотивирован на победу, так как хочет вернуть лидерство в Ла Лиге. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.