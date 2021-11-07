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«Ренн» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

07 ноября 2021, 11:17

В последней игре 13-го тура чемпионата Франции «Ренн» на своем поле будет противостоять «Лиону». Представляем обзор ставок букмекеров с прогнозом на этот матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ренн
Лион
4 : 1
завершен
07 ноября 2021, 22:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет не выделяют фаворита в этой игре. Поставить на победу «Ренна» можно по коэффициенту 2.70, а шансы «Лиона» набрать три очка оцениваются в 2.65. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.50.

Форма команд

Если на старте сезоне «Ренн» откровенно не впечатлял, то сейчас команда показывает отличные результаты.
В Лиге 1 «Ренн» не уступал на протяжении пяти туров, оформив в данной серии три победы и две ничьи. «Ренн» взобрался на пятую позицию в турнирной таблице.

«Лион» тоже валял дурака на старте сезона, но постепенно обрел стабильность. Сейчас «ткачи» идут шестыми в общем зачете, отставая от ближайшего соперника только по дополнительным показателям.

В предыдущем туре Лиги 1 «Лион» сломил дома сопротивление «Ланса» (2:1), а в Лиге Европы команда катком прошлась по «Спарте» (3:0).

Информация для ставок

• «Ренн» не пропускал голы в 5 из 7 последних матчей на своем поле в Лиге 1
• «Ренн» побеждал в 3 предыдущих домашних поединках чемпионата Франции
• «Лион» забивал минимум 2 гола в 3 прошлых турах французской лиги

Прогноз

В битве прямых конкурентов рекомендуем отдать предпочтение хозяевам поля. «Ренн» на домашней арене практически не пропускает, что может стать определяющим фактором в определении победителя данной пары. Рекомендуем рассмотреть ставку на нулевую фору «Ренна» по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.93 1.28 2.31 1.68 1.85 2.05
Мелбет 2.39 1.60
1XBET 2.45 1.65
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Все комментарии
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07 ноября в 19:09
Футбольный клуб «Ренн» одержит победу.
tzpz9y37vkma
tzpz9y37vkma
07 ноября в 19:07
Футбольный клуб «Ренн» выиграет матч.
shlomo
shlomo
07 ноября в 14:58
Игра на три результата
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