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«Ренн» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

сегодня, 11:56

В пятом туре чемпионата Франции «Ренн» на домашней арене сыграет против «Реймса».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.655.99
Мелбет 1.75 3.72 5.70
1XBET 1.75 3.72 5.70
BetBoom 1.69 3.71 5.81

Ставки букмекеров

«Ренн» считается фаворитом в грядущем противостоянии. Букмекерская контора Бетсити предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.70, ставки на ничью идут за 3.76, а победа «Реймса» оценена в 5.80.

Аналитики сервиса считают, что результативный футбол команды не покажут. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.78, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

В четырех турах чемпионата Франции футболистам «Ренна» удалось одержать только одну победу – дома над «Нантом» (1:0). «Красно-черные» сыграли вничью с «Брестом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а в последнем поединке лиги «Ренн» проиграл в гостях «Анже» (2:0).

«Реймс» еще не знает вкуса побед в новом сезоне французской Лиги 1. Выступления в чемпионате «красно-белые» начали с трех ничьих кряду, которые были зафиксированы в играх против «Ниццы» (0:0), «Монпелье» (3:3) и «Меца» (1:1). Перед уходом на перерыв «Реймс» прогнозируемо проиграл дома ПСЖ (0:2).

Информация для ставок

• Команды сыграли вничью в 2 прошлых очных встречах
• «Ренн» не побеждал «Реймс» в 6 последних играх – 4 поражения и 2 ничьи
• В 5 последних домашних матчах «Ренна» прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.78 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.65 1.72 2.23
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:20
Хозяева не проиграют
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