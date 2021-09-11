«Ренн» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (12.09.2021)

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сегодня, 11:56

В пятом туре чемпионата Франции «Ренн» на домашней арене сыграет против «Реймса».

Ставки букмекеров

«Ренн» считается фаворитом в грядущем противостоянии. Букмекерская контора Бетсити предлагает поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.70, ставки на ничью идут за 3.76, а победа «Реймса» оценена в 5.80.

Аналитики сервиса считают, что результативный футбол команды не покажут. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

В четырех турах чемпионата Франции футболистам «Ренна» удалось одержать только одну победу – дома над «Нантом» (1:0). «Красно-черные» сыграли вничью с «Брестом» (1:1) и «Лансом» (1:1), а в последнем поединке лиги «Ренн» проиграл в гостях «Анже» (2:0).

«Реймс» еще не знает вкуса побед в новом сезоне французской Лиги 1. Выступления в чемпионате «красно-белые» начали с трех ничьих кряду, которые были зафиксированы в играх против «Ниццы» (0:0), «Монпелье» (3:3) и «Меца» (1:1). Перед уходом на перерыв «Реймс» прогнозируемо проиграл дома ПСЖ (0:2).

Информация для ставок

• Команды сыграли вничью в 2 прошлых очных встречах

• «Ренн» не побеждал «Реймс» в 6 последних играх – 4 поражения и 2 ничьи

• В 5 последних домашних матчах «Ренна» прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.78 в БК Бетсити.