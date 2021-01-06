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«Реймс» — «Дижон»: прогноз на матч Лиги 1 (06.01.2021)

06 января 2021, 10:56

В 18-м туре чемпионата Франции состоится игра «Реймс» — «Дижон». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 6 января 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.654.54
Fonbet Live! 6.90 1.20 13.00
Мелбет 1.90 3.59 4.44
Лига ставок 1.88 3.45 4.40

Ставки букмекеров

«Реймс» идет фаворитом этого матча с коэффициентом на победу 1.89. Букмекерская контора Фонбет предлагает поставить на гостевую победу «Дижона» с котировкой 4.54, а ничья доступна за 3.74.

Согласно линии БК, матч будет не сильно результативным. Ставки с условием ТМ(2,5) можно разместить за 1.82, ТБ(2,5) – 2.14.

Форма команд

В пяти последних турах чемпионата Франции «Реймс» проиграл только один матч – «Бресту» (1:2). В четырех других играх команда набрала восемь очков, что позволило ей покинуть зону вылета и обосноваться на 15-м месте в турнирной таблице.

В предыдущем туре перед паузой «красно-белые» победили в гостях «Бордо» (2:1), оформив четвертую викторию в сезоне.

«Дижон» 23 декабря добился гостевой победы над «Нимом» (3:1). Этот успех позволил команде подняться с последнего места в турнирной таблице. Перед этим клуб потерпел два поражения кряду, уступив «Монако» (0:1) и «Лиллю» (0:2).

Информация для ставок

• В пяти из шести прошлых встреч команд на стадионе «Реймса» сыграла ставка на ТБ(2,5)
• «Реймс» победил в двух из четырех прошлых игр на своем поле
• «Дижон» пропускал голы во всех восьми гостевых матчах чемпионата Франции

Прогноз

«Дижон» отправился на этот матч без группы ключевых игроков. «Реймс» перед паузой показал неплохие результаты, поэтому предлагаем взять ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.89.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.654.54
Fonbet Live! 6.90 1.20 13.00
Мелбет 1.90 3.59 4.44
Лига ставок 1.88 3.45 4.40
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STVA 1
STVA 1
06 января в 11:32
Дижон может зацепить очки
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