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«Ригас ФС» — «Пушкаш Академия». Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

вчера, 05:17

Во 2-м отборочном раунде Лиги конференций «Ригас ФС» примет дома «Пушкаш Академию». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Пушкаш Академию» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97. Ничейный исход котируется в 3.8. Победа «Ригас ФС» представлена коэффициентом 3.66.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.77. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 2.07. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Ригас ФС» уже проводил матчи в Лиге конференций и в первом раунде встречался с «Клаксвиком», уступив ему дома (2:3) и переиграв на выезде (4:2). В чемпионате Латвии команда финишировал на 2-й строчке.

«Пушкаш Академия» в 1-м раунде квалификации Лиге конференций встречалась с «Интером» из Турку. Первый выездной матч завершился вничью (1:1), а дома венгерский клуб уверенно обыграл финнов (2:0). В чемпионате Венгрии «Пушкаш Академия» финишировала на втором месте.

Информация для ставок

  • Последние семь поединков «Ригас ФС» завершили результатом ТБ 2.5
  • «Пушкаш Академия» не проигрывает в семи матчах подряд
  • «Ригас ФС» пропускал голы в четырех из пяти последних встреч
  • «Пушкаш Академия» в 5 последних матчах не забивает больше 2 голов за игру

Прогноз

Скорее всего, мы увидим открытую игру с большим числом опасных моментов. Сделать ставку «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход другого матча Лиги конференций «Арда» — «Хапоэль».

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Все комментарии
aa5jhufr3c5q
aa5jhufr3c5q
вчера в 12:38
Пушкаш Академия (Фелчут) выиграет матч.
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:09
ОЗ должно зайти
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