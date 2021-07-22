«Ригас ФС» — «Пушкаш Академия». Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

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вчера, 05:17

Во 2-м отборочном раунде Лиги конференций «Ригас ФС» примет дома «Пушкаш Академию». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Пушкаш Академию» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97. Ничейный исход котируется в 3.8. Победа «Ригас ФС» представлена коэффициентом 3.66.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.77. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 2.07. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Ригас ФС» уже проводил матчи в Лиге конференций и в первом раунде встречался с «Клаксвиком», уступив ему дома (2:3) и переиграв на выезде (4:2). В чемпионате Латвии команда финишировал на 2-й строчке.

«Пушкаш Академия» в 1-м раунде квалификации Лиге конференций встречалась с «Интером» из Турку. Первый выездной матч завершился вничью (1:1), а дома венгерский клуб уверенно обыграл финнов (2:0). В чемпионате Венгрии «Пушкаш Академия» финишировала на втором месте.

Информация для ставок

Последние семь поединков «Ригас ФС» завершили результатом ТБ 2.5

2.5 «Пушкаш Академия» не проигрывает в семи матчах подряд

«Ригас ФС» пропускал голы в четырех из пяти последних встреч

«Пушкаш Академия» в 5 последних матчах не забивает больше 2 голов за игру

Прогноз

Скорее всего, мы увидим открытую игру с большим числом опасных моментов. Сделать ставку «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на исход другого матча Лиги конференций «Арда» — «Хапоэль».