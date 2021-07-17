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«Ривер Плейт» — «Рентистас». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (17.07.2021)

сегодня, 00:21

«Ривер Плейт» сыграет против «Рентистас» в рамках очередного тура чемпионата Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Ривер Плейт». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.45 и на победу гостей за 4.60.

Форма команд

«Ривер Плейт» в этом сезоне очень хорош. Команда находится на второй строчке в турнирной таблице и может похвастаться хорошим уровнем игры. В последних матчах «Ривер Плейт» очень хорош, клуб находится в прекрасной форме и имеет все шансы на то, чтобы догнать лидера чемпионата.

«Рентистас» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 14 баллов. В последних матчах «Рентистас» показывает неплохой уровень игры, но этого не хватает, чтобы подняться выше. «Рентистас» сможет добиться своего, если обыграет «Ривер» в грядущем матче.

Информация для ставок

  • «Рентистас» не проигрывает четыре игры кряду
  • «Ривер Плейт» не проигрывает три матча кряду
  • «Рентистас» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.80. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.90.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Депортиво Мальдонадо» в матче чемпионата Уругвая с «Пласа Колония».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.49 1.88 1.97 1.48 2.73
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