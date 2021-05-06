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«Рода» — «Эйндховен». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

сегодня, 00:04

«Рода» примет «Эйндховен» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов 7 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.616.51
Лига Ставок 1.50 4.50 6.00
Мелбет 1.53 4.50 5.85
1XBET 1.53 4.50 5.85

Ставки букмекеров

«Рода» — фаворит матча, поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Букмекеры также принимают ставки на ничейный исход за 4.00 и на победу «Эйндховена» за 5.50.

Форма команд

«Рода» набрала 54 балла и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Рода» не так хороша, как прежде, команда часто теряет очки и может сделать это снова, но уже в матче против аутсайдера в лице «Эйндховена». В случае поражения «Рода» не выпадет из топ-8, но шансов подняться выше станет еще меньше.

«Эйндховен» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В последних играх «Эйндховен» выглядит намного лучше «Роды», тем не менее, этот клуб все еще аутсайдер. В нынешнем сезоне дела у команды плохи, «Эйндховен» очень часто пропускает и не способен компенсировать плохую защиту хорошей атакой.

Информация для ставок

  • «Эйндховен» выиграл три матча из последних пяти
  • «Рода» не побеждает три игры кряду
  • В последних пяти играх «Эйндховен» забил девять мячей

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 2,5 за 4.30.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «ПСВ-2» — «Волендам».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.64 1.81 2.07
Лига Ставок 2.23 1.61 1.77 1.98
Мелбет 2.26 1.71
1XBET 3.64 1.29 2.26 1.71 1.79 2.02
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