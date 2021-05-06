«Рода» — «Эйндховен». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

«Рода» примет «Эйндховен» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов 7 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
«Рода» — фаворит матча, поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Букмекеры также принимают ставки на ничейный исход за 4.00 и на победу «Эйндховена» за 5.50.
Форма команд
«Рода» набрала 54 балла и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Рода» не так хороша, как прежде, команда часто теряет очки и может сделать это снова, но уже в матче против аутсайдера в лице «Эйндховена». В случае поражения «Рода» не выпадет из топ-8, но шансов подняться выше станет еще меньше.
«Эйндховен» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В последних играх «Эйндховен» выглядит намного лучше «Роды», тем не менее, этот клуб все еще аутсайдер. В нынешнем сезоне дела у команды плохи, «Эйндховен» очень часто пропускает и не способен компенсировать плохую защиту хорошей атакой.
Информация для ставок
- «Эйндховен» выиграл три матча из последних пяти
- «Рода» не побеждает три игры кряду
- В последних пяти играх «Эйндховен» забил девять мячей
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 2,5 за 4.30.
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