«Рода» — «Эйндховен». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

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сегодня, 00:04

«Рода» примет «Эйндховен» в рамках очередного тура второго по силе дивизиона Нидерландов 7 мая. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

«Рода» — фаворит матча, поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Букмекеры также принимают ставки на ничейный исход за 4.00 и на победу «Эйндховена» за 5.50.

Форма команд

«Рода» набрала 54 балла и находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Рода» не так хороша, как прежде, команда часто теряет очки и может сделать это снова, но уже в матче против аутсайдера в лице «Эйндховена». В случае поражения «Рода» не выпадет из топ-8, но шансов подняться выше станет еще меньше.

«Эйндховен» идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 пунктов. В последних играх «Эйндховен» выглядит намного лучше «Роды», тем не менее, этот клуб все еще аутсайдер. В нынешнем сезоне дела у команды плохи, «Эйндховен» очень часто пропускает и не способен компенсировать плохую защиту хорошей атакой.

Информация для ставок

«Эйндховен» выиграл три матча из последних пяти

«Рода» не побеждает три игры кряду

В последних пяти играх «Эйндховен» забил девять мячей

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТМ 2,5 за 4.30.