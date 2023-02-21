«Рома» — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

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сегодня, 10:20

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Зальцбурга», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Рома» не показала качественного футбола на выезде с «Зальцбургом», а в самом конце еще и пропустила (0:1). Теперь подопечным Жозе Моуриньо необходимо отыгрывать уже на своем стадионе и при должной подготовке хозяевам это вполне по силам. В чемпионате столичный клуб занимает третье место с 44 очками, а в прошлом туре на своем стадионе минимально обыграл аутсайдера «Верону» (1:0).

«Зальцбург» не имеет проблем во внутреннем чемпионате и лидирует там с набранными 45 пунктами, опережая ближайшего соперника на шесть очков. Команда добилась преимущества в первом поединке с «Ромой» и теперь ей придется больше терпеть в обороне, ведь соперник будет методично атаковать с целью пробить брешь в обороне австрийцев. В прошлой игре Бундеслиги Австрии «Зальцбург» на выезде обыграл «Тироль» (3:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Зальцбург» выиграл шесть из восьми последних поединков во всех турнирах

Австрийский клуб не уходит с поля без забитого мяча уже девять матчей подряд

Прогноз

«Роме» необходимо побеждать, однако с первых минут команда не побежит к воротам соперника сломя голову. Предполагаем, что матч будет малорезультативным, а сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.