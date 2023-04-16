«Рома» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (16.04.2023)

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сегодня, 13:33

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Удинезе», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно выбрать по 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.5 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.53. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Рома» на днях провела сложный поединок в рамках Лиги Европы с «Фейеноордом» и не смогла привезти из Нидерландов хороший результат (0:1). Теперь римлянам придется отыгрываться уже на своем поле, но и про Серию А не стоит забывать, ведь коллектив сейчас занимает третье место с 53 баллами. Два последних матча в рамках чемпионата Италии закончились для подопечных Моуриньо победами над «Торино» (1:0) и «Сампдорией» (3:0).

«Удинезе» не выглядит уверенно, как это было в первой половине сезона. На данный момент клуб занимает 10 место с 39 баллами и разумеется, зона вылета ему не грозит. Тем не менее, для гостей принципиально отобрать очки у соперника из группы лидеров Серии А. В прошлом туре «Удинезе» не смог переиграть на своем поле «Монцу» (2:2), а ранее уступил на выезде «Болонье» (0:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Удинезе» выиграл лишь три выездных поединка из последних десяти

«Рома» выиграла три из пяти последних встреч с «Удинезе» при одном поражении

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В личных встречах клубы мало забивают друг другу, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.