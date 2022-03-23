«Томь» — «Торпедо» Москва. Прогноз на матч ФНЛ (26.03.2022)

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вчера, 16:13

Ставки букмекеров

Букмекеры нашли основания считать «Торпедо» очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей компания Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.40. За ничью предложена котировка 4.00, а победа «Томи» оценивается в 7.00.

При этом аналитики убеждены, что команды не превысят планку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Томь» располагается на 12-м месте чемпионата, набрав 37 очков. В текущем розыгрыше лиги клуб одержал 10 викторий, семь раз сыграл вничью и допустил 11 поражений от соперников.

Атака томского клуба организовал 40 голов, а защита пропустила на четыре мяча больше. Выделим, что в минувшем туре ФНЛ «Томь» уступила на домашней арене «Краснодару-2», тем самым прервав серию из шести матчей без поражений.

«Торпедо» сейчас третий в общем зачете ФНЛ . Московский коллектив заработал 52 очка, показав такие цифры: 13 побед, 12 ничейных исходов и только два поражения, что является лучшим показателем лиги.

Выделим, что общая серия без проигрышей в чемпионате у «Торпедо» длится 14 туров, а на минувшей неделе клуб с минимальным счетом одолел в гостях «Факел» (1:0).

Информация для ставок

В 14 домашних матчах чемпионата «Томь» проиграла только 3 раза

«Торпедо» в гостевых играх установил такие результаты: 6 побед, 5 ничьих и 2 поражения

«Томь» сыграла на ТМ(2,5) голов в 3 из последних 4 домашних матчей с «Торпедо»

Прогноз

«Томь» в 14 домашних играх чемпионата пропустила только 15 голов. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.