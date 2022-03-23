«Томь» — «Торпедо» Москва. Прогноз на матч ФНЛ (26.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры нашли основания считать «Торпедо» очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей компания Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.40. За ничью предложена котировка 4.00, а победа «Томи» оценивается в 7.00.
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26 марта 2022, 12:00
суббота
При этом аналитики убеждены, что команды не превысят планку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Томь» располагается на 12-м месте чемпионата, набрав 37 очков. В текущем розыгрыше лиги клуб одержал 10 викторий, семь раз сыграл вничью и допустил 11 поражений от соперников.
Атака томского клуба организовал 40 голов, а защита пропустила на четыре мяча больше. Выделим, что в минувшем туре ФНЛ «Томь» уступила на домашней арене «Краснодару-2», тем самым прервав серию из шести матчей без поражений.
«Торпедо» сейчас третий в общем зачете ФНЛ. Московский коллектив заработал 52 очка, показав такие цифры: 13 побед, 12 ничейных исходов и только два поражения, что является лучшим показателем лиги.
Выделим, что общая серия без проигрышей в чемпионате у «Торпедо» длится 14 туров, а на минувшей неделе клуб с минимальным счетом одолел в гостях «Факел» (1:0).
Информация для ставок
- В 14 домашних матчах чемпионата «Томь» проиграла только 3 раза
- «Торпедо» в гостевых играх установил такие результаты: 6 побед, 5 ничьих и 2 поражения
- «Томь» сыграла на ТМ(2,5) голов в 3 из последних 4 домашних матчей с «Торпедо»
Прогноз
«Томь» в 14 домашних играх чемпионата пропустила только 15 голов. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.
Статистика показывает очевидный перекос хозяев матча в сторону нападения....
Торпедо Москва занимает третье место в турнирной таблице из 20. Тренирует данный коллектив Александр Бородюк. Команда, находится в лучшей своей форме. Команде в последнее время, удается показывать более организованную оборону на выезде....
Не смотря на то, что команда Торпедо Москва играет в гостях, букмекеры по праву считают их безоговорочными фаворитами. Она потерпела 0 поражений за последние 5 игр. В 5 играх команда Томь показала сумму забитых и пропущенных мячей равную 10. Результаты последних матчей показывают, что команда Томь не всегда хорошо играет в обороне, и при этом успевает что-то создать в атаке. Можно попробовать ТБ 2
Статистика показывает очевидный перекос хозяев матча в сторону нападения....
Торпедо Москва занимает третье место в турнирной таблице из 20. Тренирует данный коллектив Александр Бородюк. Команда, находится в лучшей своей форме. Команде в последнее время, удается показывать более организованную оборону на выезде....
Не смотря на то, что команда Торпедо Москва играет в гостях, букмекеры по праву считают их безоговорочными фаворитами. Она потерпела 0 поражений за последние 5 игр. В 5 играх команда Томь показала сумму забитых и пропущенных мячей равную 10. Результаты последних матчей показывают, что команда Томь не всегда хорошо играет в обороне, и при этом успевает что-то создать в атаке. Можно попробовать ТБ 2