«Гранада» — «Уэска». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 05:19

В 12-м туре испанской Примеры «Гранада» попробует реабилитироваться за свои последние неудачи. Сумеет ли команда переиграть «Уэску»?

Ставки букмекеров

«Гранада», по мнению букмекерской конторы Мелбет, является небольшим фаворитом матча с коэффициентом 2,45. Ничья представлена котировкой 3,20, а вот успех гостей можно сыграть за 3,14.

Аналитики букмекерской конторы практически не сомневаются в том, что нас ждет низовой поединок. Тотал меньше 2,5 голов представлен коэффициентом 1,60, а тотал больше 2,5 мячей находится на отметке 2,49.

Форма команд

«Гранада» после отличного отрезка с середины октября по начало ноября начала проваливаться. Несколько игроков выпали из-за травм, и сейчас команде не удается стабилизировать свою игру. Серия из поражений достигла уже четырех матчей, если не брать во внимание игру с «Омонией» (2:1) в Лиге Европы. В еврокубках всё же удалось квалифицироваться в плей-офф. После серии проигрышей «Гранада» опустилась на восьмую строчку в Примере.

«Уэска» является единственной командой чемпионата Испании, которая еще ни разу не выигрывала. После одиннадцати сыгранных матчей в активе команды семь очков. В прошлом туре не удалось сдержать атакующий натиск «Севильи» (1:0).

Информация для ставок

«Гранада» выиграла 4 из 10 последних домашних матчей

«Уэска» проиграла только 2 из 10 последних гостевых поединков

Между собой команды встречались четыре раза в истории. Две победы «Гранады», одна ничья и одна победа «Уэски».

Прогноз

«Уэска» оставляет приятное впечатление своей игрой, несмотря на то, что команда базируется на последнем месте в турнирной таблице.

Мы считаем, что «Гранаде» будет сложно переломить неудачную для себя серию. Есть травмированные футболисты, на которых строилась игра команды, поэтому для нас гости являются фаворитами и вполне могут претендовать на первую победу в сезоне.

Играем победу «Уэски» с учетом форы (0) с коэффициентом 2,28 в букмекерской конторе Мелбет.