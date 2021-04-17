«Ротерхэм» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2021)

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вчера, 16:14

«Ротерхэм» примет «Бирмингем» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Бирмингем». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Ротерхэма» по 2.80.

Форма команд

«Ротерхэм» расположился на 22-й строчке в Чемпионшипе. Клуб набрал 39 баллов. В нынешнем сезоне у команды 11 побед, шесть ничьих и 22 поражения. Клуб забил 41 мяч и пропустил 53 гола. В последних играх «Ротерхэм» играет очень плохо и теряет очки практически в каждом матче. В случае поражения в этом поединке «Ротерхэм» еще больше осложнит себе жизнь, будет гораздо сложнее выбраться из подвала таблицы и не вылететь.

«Бирмингем» набрал 45 пунктов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб хорош в последних играх и стабильно набирает очки. Также стоит отметить, что у «Бирмингема» все не очень хорошо с атакой — всего 31 забитый мяч. Количество пропущенных мячей «Бирмингема» также «впечатляет», команда пропустила 50 голов.

Информация для ставок

● «Бирмингем» не проигрывает три игры кряду

● «Ротерхэм» проиграл три матча из последних пяти

● У «Бирмингема» пять забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Еще одна актуальная ставка — «количество голов в матче 2-3» по коэффициенту 1.92.

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