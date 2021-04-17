«Ротерхэм» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2021)

«Ротерхэм» примет «Бирмингем» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.
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сегодня, 14:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Бирмингем». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Ротерхэма» по 2.80.
Форма команд
«Ротерхэм» расположился на 22-й строчке в Чемпионшипе. Клуб набрал 39 баллов. В нынешнем сезоне у команды 11 побед, шесть ничьих и 22 поражения. Клуб забил 41 мяч и пропустил 53 гола. В последних играх «Ротерхэм» играет очень плохо и теряет очки практически в каждом матче. В случае поражения в этом поединке «Ротерхэм» еще больше осложнит себе жизнь, будет гораздо сложнее выбраться из подвала таблицы и не вылететь.
«Бирмингем» набрал 45 пунктов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб хорош в последних играх и стабильно набирает очки. Также стоит отметить, что у «Бирмингема» все не очень хорошо с атакой — всего 31 забитый мяч. Количество пропущенных мячей «Бирмингема» также «впечатляет», команда пропустила 50 голов.
Информация для ставок
● «Бирмингем» не проигрывает три игры кряду
● «Ротерхэм» проиграл три матча из последних пяти
● У «Бирмингема» пять забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Еще одна актуальная ставка — «количество голов в матче 2-3» по коэффициенту 1.92.
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