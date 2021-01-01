«Ротерхэм» — «Кардифф». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (02.01.2021)

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01 января 2021, 16:00

В 23-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Ротерхэм» и «Кардифф». Мы изучили ставки букмекеров и предложили свой прогноз на матч, который состоится 2 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Сделать ставки на победу «Кардиффа» в этой игре компания Бетсити предлагает с коэффициентом 2.32. Заключить пари на выигрыш «Ротерхэма» букмекер предлагает за 3.19, а ничья отмечена котировкой 3.44.

Линия букмекера двигается в пользу того, что матч будет «низовым». Исход ТМ(2,5) доступен для ставок с котировкой 1.81, ТБ (2,5) – 2.11.

Форма команд

«Ротерхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. В пяти прошлых турах команда четыре раза потерпела поражение. В этой серии удалось обыграть только «Бристоль Сити» на своем поле (2:0). Затем «Ротерхэм» уступил в гостях «Блэкберну» (1:2) и дома «Барнсли» (1:2).

«Кардифф» из-за серии неудач опустился на 15-е место в таблице Чемпионшипа. У валлийского клуба четыре поражения в пяти прошлых турах. 16 декабря команда победила дома «Бирмингем» (3:2), после чего поочередно уступила «Норвичу» (0:2), «Брентфорду» (2:3) и «Уикомб Уондерерс» (1:2).

Информация для ставок

В шести прошлых очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Ротерхэм» проиграл в 5 из 6 предыдущих матчей в чемпионате

«Кардифф» пропускал минимум два гола в 5 последних турах

«Ротерхэм» пропускал минимум два гола в 7 из 8 предыдущих поединков

Прогноз

В этом матче мы предлагаем пойти против линии букмекера и сделать ставку на ТБ (2,5) с коэффициентом 2.11 в БК Бетсити.

В прошлых турах «Ротерхэм» и «Кардифф» много пропускали, а турнирное положение обяжет команды играть в открытый футбол.

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